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06 березня 2020, пʼятниця, 12:18 14
Силові структури 2020-03-06T13:15:01+02:00
Українські Новини
Екс-командувача Внутрішніми військами Шуляка та екс-главу СБУ Якименко оголосили в розшук

Екс-командувача Внутрішніми військами Шуляка та екс-главу СБУ Якименко оголосили в розшук

Ольга Фандорина
Злочини проти Євромайдану, Розстріл Євромайдану, Станіслав Шуляк, Олександр Якименко
Арешт. Підозра.Фото: Bit.news
Арешт. Підозра.Фото: Bit.news

Печерський районний суд Києва 4 березня заочно заарештував колишнього командувача Внутрішніми військами Станіслава Шуляка, який переховувався в лікарні Донецька під чужим прізвищем і екс-главу Служби безпеки Олександра Якименко.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

Вони ховаються в Росії і оголошені в розшук.

Слідство підозрює їх у причетності до організації вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів проти евромайдановцев в лютому 2014 року.

Рішення суду дозволить розпочати процедуру екстрадиції підозрюваних і застосувати процедуру заочного розслідування.

Як повідомляли Українські Новини, у листопаді 2018 року Генеральна прокуратура викликала на допит Якименко по справі про організацію розстрілів активістів Евромайдана, але він не з'явився.

Нагадаємо, Станіслав Шуляк заявив про видачу невідомими автоматів Калашникова активістам Євромайдана у центрі Києва 20 лютого 2014 року. За його словами, активісти Евромайдана вели вогонь з будівлі Національної консерваторії і готелю "Україна".

Також в ході допиту Шуляк заявив, що наказу застосовувати спецзасоби проти активістів Евромайдана не було. При цьому він не зміг назвати людини, який координував силову операцію з протидії активістам Евромайдана.

Крім того, Шуляк вважає, що обстріл активістів Євромайдана з будівлі готелю "Україна" в Києві 20 лютого 2014 року був професійно спланований.

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