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06 березня 2020, пʼятниця, 09:45 4
Політика 2020-03-06T21:15:08+02:00
Українські Новини
Льовочкін хоче щоб Шмигаль в першу чергу зайнявся миром

Льовочкін хоче щоб Шмигаль в першу чергу зайнявся миром

Ірина Дорофейчук
Кабінет Міністрів України, Опозиційна платформа - За життя, Сергій Льовочкін, ОПЗЖ, Денис Шмигаль
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org

Помилка попереднього Кабміну була в тому, що, не маючи професійного досвіду, його міністри намагалися реформувати життєво важливі для людей галузі. Про це заявив народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін, коментуючи зміни в державному управлінні, інформує персональний портал політика.

"Зміни повинні стосуватися не тільки прізвищ на дверях кабінетів. Потрібно змінити пріоритети. Потрібні реформи не заради презентацій, а заради людей. У першу чергу, це питання відновлення миру", - заявив політик.

Він нагадав, що в парламенті Опозиційною платформою - За життя зареєстрований пакет законопроектів, спрямованих на виконання Мінських угод - плану миру, який ще раз було підтверджено на паризькому саміті "Нормандської четвірки".

"Ще одне важливе завдання - поліпшення життя громадян. Необхідно зробити те, чого не могли зробити попередники, - підвищення зарплат і пенсій, зниження тарифів", - пояснив народний депутат.

"Третє завдання уряду - розвиток економіки і створення робочих місць. Потрібно зупинити падіння промислового виробництва, відновити економічні зв'язки з країнами СНД. Це допоможе швидко відновити промисловість і вирішити проблему безробіття", - резюмував Сергій Льовочкін.

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