Оголошена кінопрограма фестивалю "Українська весна" в Брюсселі

Нещодавно в Києві пройшов фестиваль французького кіно, а тепер українське кіно поїде в Бельгію. 27 березня в Брюсселі стартує кінопрограма фестивалю української культури "Українська весна". Фестиваль продовжує ряд культурних ініціатив в європейській столиці, де розмістилися штаб-квартири Євросоюзу та НАТО, і пройде в Центрі образотворчих мистецтв BOZAR - наймасштабнішої культурної інституції Бельгіі.

Про це повідомляє прес-служба "Артхаус Трафік".

Кінопрограма «Української весни» об'єднала найактуальніше українське кіно 2019-2020 років – стрічки, що були вперше показані на фестивалях класу «А», здобули премії зарубіжних та українських фестивалів і стали глядацькими хітами у прокаті. Також у рамках проєкту відбудеться публічна зустріч з українським режисером, письменником і громадським активістом Олегом Сенцовим. До програми увійшли п'ять фільмів, усі вони створені за державної підтримки.

Комедія «Мої думки тихі» – дебютна повнометражна робота режисера Антоніо Лукіча. Вперше фільм було показано у секції East of West Міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах, де «Мої думки тихі» удостоїлись Спеціальної премії журі. Українська прем’єра відбулася в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю, де робота Лукіча отримала приз глядацьких симпатій, премію FIPRESCI за найкращий український фільм, премію за найкращу акторську роботу (Ірма Вітовська) та спеціальну згадку журі (Андрій Лідаговський). В основу сюжету лягла історія про молодого звукорежисера, для якого запис голосів закарпатських тварин може стати шансом переїхати до Канади. Однак це завдання виявляється набагато складнішим, коли головним супутником у новій роботі стає його мама. На відкритті фестивалю фільм представлять режисер Антоніо Лукіч та виконавці головних ролей – Ірма Вітовська та Андрій Лідаговський.

Драма «Додому» – повнометражний дебют режисера Нарімана Алієва. За сюжетом, у кримського татарина Мустафи помирає первісток. Батько приїжджає до Києва, куди його два сини поїхали після анексії Криму, аби повернути молодшого сина додому, а старшого поховати на батьківщині в Криму згідно з мусульманськими традиціями. Світова прем’єра фільму відбулася у конкурсній програмі «Особливий погляд» Каннського кінофестивалю. В Україні стрічку було відзначено Гран-прі Одеського кінофестивалю – «Золотим Дюком», який присуджується за результатами глядацького голосування. У Брюсселі фільм представить режисер Наріман Алієв та виконавець головної ролі Ахтем Сеітаблаєв.

Також на глядачів чекає українська документальна сенсація – «Земля блакитна, ніби апельсин», дебютна повнометражна документальна стрічка режисерки і письменниці Ірини Цілик. Світова прем'єра фільму відбулася на кінофестивалі «Санденс», де він отримав премію за найкращу режисуру документального кіно в міжнародному конкурсі. Картину також показали в секції Generation 14Plus Берлінського кінофестивалю. У стрічці йдеться про життя родини з містечка Красногорівки у «червоній зоні» Донбасу, яке чи не найбільше постраждало від обстрілів. Попри всі обставини, головні герої не втрачають надії і навіть пробують самі знімати фільми про війну. В рамках «Української весни» фільм представить Ірина Цілик – показ організовано спільно з міжнародним фестивалем документального кіно Millenium.

Для сімейного перегляду глядачам пропонується пригодницька фантастична стрічка Анатолія Матешка «Фокстер & Макс». Головний герой фільму, дванадцятилітній школяр Макс втікає з дому й ховається під мостом. Там він знаходить балончик з нанофарбами, і малює графіті собаки. Неочікувано намальоване хлопцем графіті оживає та перетворюється на пса-наноробота з суперможливостями.

Воєнна драма U311 «Черкаси» – заснований на реальних подіях повнометражний дебют Тимура Ященка про оборону однойменного морського тральника, заблокованого російськими військами в бухті Донузлав у березні 2014 року під час анексії Криму. «Черкаси» став останнім українським кораблем, що чинив опір та не спустив державний прапор. Фільм був показаний в основному конкурсі Варшавського міжнародного кінофестивалю, українська прем’єра фестивальної версії картини відбулась на Одеському міжнародному кінофестивалі. Режисерську версію фільму на фестивалі представлять режисер Тимур Ященко та продюсерка Марта Лотиш.

Також у програмі фестивалю на гостей «Української весни» чекає зустріч з режисером, активістом та колишнім політв'язнем Олегом Сенцовим – у традиційному для центру Bozar дискусійному форматі Agora. Дискусію модеруватиме професорка історії Од Мерлен.

Як повідомляли Українські Новини, вперше на світовому кінофестивалі Sundance представлять український фільм.



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