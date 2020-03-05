З кожним роком українці купують все більше квітів: які найпопулярніші

Напередодні свят 8 березня та Дня матері попит на квітковому ринку зростає, а квіти на українські прилавки постачають з усього світу.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам розповіли представники одного з найбільших виробників квітів в Україні – компанії "Асканія-Флора".

"Попит на квітковому ринку однозначно зростає, починаючи з 2019-го року приблизно на 10% в рік. Сподіваємося на такі ж показники в цьому році", - повідомили в компанії.

У компанії додали, що продажі троянд перед 8 березня завжди ростуть. Також в останні роки стрімко починає зростати попит троянд на День Матері, який українці святкують щорічно у другу неділю травня.

Крім зростання попиту на квіткову продукції, змінили і переваги у виборі букетів.

"Якщо раніше був попит на метрову троянду, то сьогодні ринок рухається до маленького, але пишного букету, висота троянд стає все менш важливою, букети стають більш вишуканими. Все популярнішими стають троянди спрей найрізноманітніших квітів від ніжно-рожевого до помаранчевих. З приходом весни люди хочуть чогось яскравого і особливого", - розповіли в "Асканія-Флора".

Також з'явилася тенденція на відмову від упаковки.

"Люди все частіше відмовляються від будь-якої упаковки і замовляють троянди, просто перев'язані атласною стрічкою. Вони не хочуть закривати красу квітки, бутони і додатково їх упаковувати. Можливо, це пов'язано з тим, що люди стали більш еко-свідомими і намагаються уникати будь-яких різновидів упаковки", - додали предаставители компанії.

Раніше Українські Новини писали про те, які квіти подарувати своїм дорогим жінкам на 8 березня.

Крім цього писали, навіщо взагалі святкувати 8 березня, звідки пішла традиція.