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05 березня 2020, четвер, 15:58 7
Суспільство 2020-03-05T16:03:36+02:00
Українські Новини
Львів виділив 9 млн гривень на придбання апарату для лікування хворих пневмонією

Львів виділив 9 млн гривень на придбання апарату для лікування хворих пневмонією

Василь Трухан
Коронавірус
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Виконавчий комітет Львівської міської ради виділив 9 млн гривень на придбання апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації у зв'язку з загрозою епідемії коронавіруса. Таке рішення прийнято на засіданні виконкому, передають Українські Новини.

Апарат призначений для лікування хворих пневмонією, яка може виникнути як ускладнення при коронавирусе.

Апарат буде встановлено у Львівській міській лікарні швидкої допомоги.

Як повідомляли Українські Новини, Львів створив штаб оперативного реагування і прийняття рішень з приводу ситуації з коронавірусом.

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