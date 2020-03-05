Львів виділив 9 млн гривень на придбання апарату для лікування хворих пневмонією

Виконавчий комітет Львівської міської ради виділив 9 млн гривень на придбання апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації у зв'язку з загрозою епідемії коронавіруса. Таке рішення прийнято на засіданні виконкому, передають Українські Новини.

Апарат призначений для лікування хворих пневмонією, яка може виникнути як ускладнення при коронавирусе.

Апарат буде встановлено у Львівській міській лікарні швидкої допомоги.

Як повідомляли Українські Новини, Львів створив штаб оперативного реагування і прийняття рішень з приводу ситуації з коронавірусом.