Львів рекомендує перенести масові заходи через коронавірус

Львівський міський штаб по прийняттю рішень в умовах загрози епідемії коронавіруса рекомендує перенести проведення у Львові масових заходів, спортивних змагань, а також обмежити відрядження за кордон на невизначений час. Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.

Це питання підняла керівниця штабу, заступник мера Львова з гуманітарних питань Галина Сличная, оскільки незабаром у Львові повинні проходити відкриті кубки міста з різних видів спорту, великодні ярмарки тощо.

Радник мера Львова Олег Березюк рекомендував брати приклад з міст Європи, які перенесли проведення масових заходів на невизначений термін.

"минулого тижня у нас повинна була відбутися велика конференція з участю делегації з Турина. Але оскільки там сталося загоряння коронавіруса, то самі гості з Італії поставилися з розумінням до переносу цього заходу на невизначений термін", - повідомила начальник управління культури лмр Христина Береговська.

За її словами, також важливо правильно врегулювати питання з відрядженням за кордон.

"Наші колеги з Німеччини також працюють за схемою: після відрядження за кордон людина не виходить на роботу, а протягом тижня залишається вдома на домашній обсервації. Нам потрібно вибудувати свою стратегію дій", - сказала вона.

На засіданні штабу було ухвалено рішення рекомендувати перенесення масових заходів у Львові і максимально обмежити відрядження за кордон на невизначений термін.

Як повідомляли Українські Новини, Львів створив штаб оперативного реагування і прийняття рішень з приводу ситуації з коронавірусом.