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05 березня 2020, четвер, 15:24 7
Суспільство 2020-03-05T15:55:47+02:00
Українські Новини
Львів рекомендує перенести масові заходи через коронавірус

Львів рекомендує перенести масові заходи через коронавірус

Василь Трухан
Коронавірус
Скріншот відео CBS News
Скріншот відео CBS News

Львівський міський штаб по прийняттю рішень в умовах загрози епідемії коронавіруса рекомендує перенести проведення у Львові масових заходів, спортивних змагань, а також обмежити відрядження за кордон на невизначений час. Про це йдеться в повідомленні Львівської міської ради, передають Українські Новини.

Це питання підняла керівниця штабу, заступник мера Львова з гуманітарних питань Галина Сличная, оскільки незабаром у Львові повинні проходити відкриті кубки міста з різних видів спорту, великодні ярмарки тощо.

Радник мера Львова Олег Березюк рекомендував брати приклад з міст Європи, які перенесли проведення масових заходів на невизначений термін.

"минулого тижня у нас повинна була відбутися велика конференція з участю делегації з Турина. Але оскільки там сталося загоряння коронавіруса, то самі гості з Італії поставилися з розумінням до переносу цього заходу на невизначений термін", - повідомила начальник управління культури лмр Христина Береговська.

За її словами, також важливо правильно врегулювати питання з відрядженням за кордон.

"Наші колеги з Німеччини також працюють за схемою: після відрядження за кордон людина не виходить на роботу, а протягом тижня залишається вдома на домашній обсервації. Нам потрібно вибудувати свою стратегію дій", - сказала вона.

На засіданні штабу було ухвалено рішення рекомендувати перенесення масових заходів у Львові і максимально обмежити відрядження за кордон на невизначений термін.

Як повідомляли Українські Новини, Львів створив штаб оперативного реагування і прийняття рішень з приводу ситуації з коронавірусом.

 

 

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