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05 березня 2020, четвер, 10:59 20
Медицина 2020-03-05T11:34:09+02:00
Українські Новини
Скалецька оформила свою обсервацію в Нових Санжарах як відрядження зі збереженням зарплати

Скалецька оформила свою обсервацію в Нових Санжарах як відрядження зі збереженням зарплати

Тетяна Зотова
Зарплата, Міністерство охорони здоров’я України, МОЗ України, Зоряна Скалецька, Нові Санжари, обсервація
Зоряна Скалецька Фото: Моз
Зоряна Скалецька Фото: Моз

Звільнена рішенням Верховної Ради України міністр охорони здоров‘я Зоряна Скалецька на час добровільного перебування на обсервації в оздоровчому центрі НГУ у Нових Санжарах (Полтавська область) фактично перебувала у відрядженні.

Про це Інформаційному агентству Українські Новини стало відомо з офіційної відповіді Міністерства охорони здоров'я України на відповідний інформаційний запит редакції.

"Згідно наказу МОЗ України від 20 лютого 2020 року №34-км "Про відрядженні Скалецької З.С." з 21 лютого до 06 березня 2020 року Скалецька Зоряна Степанівна, Міністр охорони здоров'я України (на момент видання наказу, - Ред), знаходиться у відрядженні в м. Полтава та Полтавській області", - наголошується в офіційній відповіді МОЗ України.

Разом з тим, в документі зазначено, що за дні перебування у відрядженні Скалецькій Зоряні Степанівні нараховується середня заробітна плата відповідно до Порядку обліку середньої заробітної плати, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1995 року №100.

Як повідомляли Українські Новини, Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, яка добровільно залишилася в ізоляції разом з евакуйованими з Уханя, пояснила різницю між обсервацією і карантином. Обсервація - це перебування здорових людей в умовах ізоляції. Про це міністр розповіла у відеозверненні, яке виклала в Facebook.

"Хотіла б уточнити. Обсервація і карантин істотно відрізняються. Карантин - це той режим, який оголошується в зоні, на певній території, яка має значне поширення зараження і де потрібно контролювати пересування людей", - зазначила вона.

Обсервація ж, за її словами, означає дещо інше.

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