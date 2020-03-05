Сніг до 10 см, сильні дощі та туман: погода в Україні різко погіршиться

Погода в Україні у четвер, 5 березня різко погіршиться. Через сильні снігопади, які очікуються в Карпатах, оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За даними Укргідрометцентру, 5 березня вночі в Карпатах значний сніг (І рівень небезпеки, жовтий)", - сказано в повідомленні.

У той же час, в прес-службі "Укравтодору" повідомили, що станом на 6 ранку місцями сніг в Івано-Франківській, Львівській та Закарпатській областях (сніговий покрив від 5 до 10 см), місцями дощ, у Волинській, Житомирській, Рівненській і Тернопільській областях, Київської та Сумської області туман; на решті території країни без опадів. Середня температура повітря +4+7, у західній частині -2+2.

Покриття на дорогах державного значення в більшості областей сухе, в областях з опадами мокре, в Івано-Франківській області місцями засніжене.

На більшості перевальних ділянках доріг місцями сніг, на Абранському та Яблунецькому (Закарпатська область) дощ.

Нагадаємо, раніше синоптик попередила про непростий погоду в Україні через різке похолодання, вітер і дощів зі снігом.