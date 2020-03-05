підписатися на розсилку
24.55 24.94
27.15 27.78
˟
05 березня 2020, четвер, 08:42 15
Силові структури 2020-03-05T09:03:08+02:00
Українські Новини
Рада з березня розділила посади Головнокомандувача і начальника Генштабу ЗСУ

Рада з березня розділила посади Головнокомандувача і начальника Генштабу ЗСУ

Анна Рудык
Генштаб, Верховна Рада, Генштаб ЗСУ, головнокомандувач
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу

Верховна Рада прискорила поділ посад Головнокомандувача і начальника Генерального штабу Збройних Сил України (ЗСУ) та ввела з 1 березня 2020 року замість 1 січня 2021 року.

За ухвалення законопроекту №3015 за основу проголосували 293 депутати при мінімально необхідних 226, в цілому - 292 депутати, передають Українські Новини.

Також прискорюється введення нових видів і родів військ.

Відповідні зміни вносяться в Закон "Про національну безпеку України" від 21 червня 2018 року.

У пояснювальній записці зазначається, що закон розроблено у зв'язку з необхідністю забезпечення реалізації оборонної реформи та впровадження вже в 2020 році нової об'єднаної системи керівництва й управління силами оборони з метою розбудови ЗСУ за стандартами Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Як повідомляли Українські Новини, закон "Про національну безпеку України" від 21 червня 2018 року (набув чинності 8 липня 2018 року) передбачає вступ в силу з 2021 року норм про розмежування посад начальника Генштабу-головнокомандувача ЗСУ і видах окремих родів військ.

Головнокомандувач є найвищою військовю посадовою особою в Збройних силах, він призначається на посаду і звільняється Президентом.

Начальник Генштабу буде підкорятися головнокомандуючому, також головнокомандувачу підпорядковується командувач Об'єднаних сил.

Президент Володимир Зеленський 21 травня 2019 року призначив начальником Генерального штабу - головнокомандувачем Збройних сил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака замість Віктора Муженка.

Більше новин про: Генштаб Верховна Рада Генштаб ЗСУ головнокомандувач

Бойовики влаштовують провокації на Донбасі, поранені четверо бійців ЗСУ
Що відомо про нового прем'єра Шмигаля
Новини
Оператори ГРC з другої половини січня не користуються послугами балансування "Оператора ГТС України", - РГК 09:18
В Італії стрімко зростає захворюваність на коронавірус. Дані на 5 березня 09:10 Карта
Населення збільшило продаж валюти майже в 3 рази 09:05
Кількість користувачів "Особистого кабінету" на Житомирщині зросла до 105 тисяч 08:56 Прес-реліз
Єгипет запроваджує візи для туристів: коли набудуть чинності нові правила в'їзду 08:51
більше новин
Міністром Кабміну став Немчінов: що про нього відомо 20:42
Міністра фінансів і главу митниці потрібно відправляти у відставку, - нардеп Холодов 20:34
Програму Зеленського з будівництва доріг загрожують зірвати "тендерні тролі", - ЗМІ 11:11
Україна повинна захистити свій ринок від китайського імпорту сталі, - експерти 12:45
ЗМІ знайшли в ДАБК київських Бонні і Клайд: закоханих запідозрили у схемах, здирництві та корупції 13:25
більше новин
"Дарниця" прискорила процес розробки препаратів завдяки SAP/OpenText 16:08
Приїде на високу температуру: через коронавірус змінять правила виклику "швидкої" та лікаря 12:45
Мітинги під будинком хворого на коронавірус в Чернівцях.Фото: promin.cv.ua
Сусіди хворого на коронавірус українця в Чернівцях під під'їздом вимагають ізолювати його дружину в лікарні 21:13
Ще шістьох осіб в Україні перевіряють на коронавірус 12:45
Міністром Кабміну став Немчінов: що про нього відомо 20:42
більше новин
Долар наближається до позначки 25. Курс валют в четвер від НБУ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok