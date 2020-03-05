Рада з березня розділила посади Головнокомандувача і начальника Генштабу ЗСУ

Верховна Рада прискорила поділ посад Головнокомандувача і начальника Генерального штабу Збройних Сил України (ЗСУ) та ввела з 1 березня 2020 року замість 1 січня 2021 року.

За ухвалення законопроекту №3015 за основу проголосували 293 депутати при мінімально необхідних 226, в цілому - 292 депутати, передають Українські Новини.

Також прискорюється введення нових видів і родів військ.

Відповідні зміни вносяться в Закон "Про національну безпеку України" від 21 червня 2018 року.

У пояснювальній записці зазначається, що закон розроблено у зв'язку з необхідністю забезпечення реалізації оборонної реформи та впровадження вже в 2020 році нової об'єднаної системи керівництва й управління силами оборони з метою розбудови ЗСУ за стандартами Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Як повідомляли Українські Новини, закон "Про національну безпеку України" від 21 червня 2018 року (набув чинності 8 липня 2018 року) передбачає вступ в силу з 2021 року норм про розмежування посад начальника Генштабу-головнокомандувача ЗСУ і видах окремих родів військ.

Головнокомандувач є найвищою військовю посадовою особою в Збройних силах, він призначається на посаду і звільняється Президентом.

Начальник Генштабу буде підкорятися головнокомандуючому, також головнокомандувачу підпорядковується командувач Об'єднаних сил.

Президент Володимир Зеленський 21 травня 2019 року призначив начальником Генерального штабу - головнокомандувачем Збройних сил генерал-лейтенанта Руслана Хомчака замість Віктора Муженка.