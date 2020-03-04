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04 березня 2020, середа, 08:15 34
Силові структури 2020-03-04T11:00:04+02:00
Українські Новини
Один воїн загинув, ще п'ятеро поранені: ЗСУ зазнали серйозних втрат на Донбасі

Один воїн загинув, ще п'ятеро поранені: ЗСУ зазнали серйозних втрат на Донбасі

Надежда Комендантова
ООС, Ситуація в зоні ООС, обстріли в зоні ООС, Втрати в зоні ООС
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано/
Війна на Донбасі. Фото: Міноборони/Роберто Травано/

За минулу добу, 3 березня, бойовики сім раз обстріляли українські позиції на Донбасі. Один військовослужбовець загинув, ще п'ятеро – поранені, повідомили в прес-центрі ООС.

"3 березня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано шість обстрілів:

  • чотири рази неподалік Широкиного стріляли з мінометів калібру 82 мм – ворог випустив 25 мін, а також вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • неподалік Зайцевого вівся вогонь з підствольного гранатомета;
  • поруч з Лебединським вдарили з міномета калібру 82 мм – 8 мін, а також противник влаштував обстріли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог влаштував тільки один обстріл:

  • поблизу Луганського бойовики вдарили з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Вчора, 3 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще п'ятеро наших захисників отримали поранення", – розповіли в ООС.

Як повідомляли Українські Новини, 2 березня бойовики 13 раз обстріляли позиції сил ООС, 2 військових були поранені та 3 травмовано.

Раніше в Луганській області почали розслідувати потрапляння ПТКР бойовиків в машину з продуктами і загибель військового.

1 березня також загинув український військовий, семеро отримали поранення.

 

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