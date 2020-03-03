На Донбасі загинув військовий, ще четверо поранені

У вівторок, 1 український військовослужбовець загинув, 4 поранені внаслідок обстрілу бойовиків, які відкривали вогонь 7 разів по позиціях підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС). Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини. "Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому. 6 обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" поблизу населених пунктів Широкиного, Зайцевого, Лебединського. В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл біля Луганського. У вівторок внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинула, ще 4 зазнали поранення. Як повідомляли Українські Новини, 2 березня бойовики 13 раз обстріляли позиції сил ООС, 2 військових були поранені та 3 травмовано. Раніше в Луганській області почали розслідувати потрапляння ПТКР бойовиків в машину з продуктами і загибель військового. 1 березня також загинув український військовий, семеро зазнали поранення.