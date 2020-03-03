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03 березня 2020, вівторок, 23:40 4
Силові структури 2020-03-03T23:53:13+02:00
Українські Новини
На Донбасі загинув військовий, ще четверо поранені

На Донбасі загинув військовий, ще четверо поранені

Ярина Вацяк
війна на Донбасі, обстріли в зоні ООС, Втрати в зоні ООС, Зведення
Свічка Фото: pixabay.com
Свічка Фото: pixabay.com

У вівторок, 1 український військовослужбовець загинув, 4 поранені внаслідок обстрілу бойовиків, які відкривали вогонь 7 разів по позиціях підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС).

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передають Українські Новини.

"Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених "мінськими домовленостями" мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

6 обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" поблизу населених пунктів Широкиного, Зайцевого, Лебединського.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл біля Луганського.

У вівторок внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинула, ще 4 зазнали поранення.

Як повідомляли Українські Новини, 2 березня бойовики 13 раз обстріляли позиції сил ООС, 2 військових були поранені та 3 травмовано.

Раніше в Луганській області почали розслідувати потрапляння ПТКР бойовиків в машину з продуктами і загибель військового.

1 березня також загинув український військовий, семеро зазнали поранення.

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