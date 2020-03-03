На концепцію "розкрутки" Шевченківської премії Бородянський витратить стільки ж, скільки отримають усі її номінанти

На концепцію "розкрутки" Шевченківської премії Бородянський витратить стільки ж, скільки отримають усі її номі

Міністерство культури, молоді та спорту, яке очолює Володимир Бородянський, витратить 1,15 млн гривень на нову концепцію та маркетингову стратегію Національної премії України імені Тараса Шевченка. Ця сума перевищує розмір щорічних виплат усім лауреатам премії.

"Переможцем" тендеру, що проведений з одним учасником спеціально створеним міністерством для тендерних закупівель державним підприємством (ДП) "Центр захисту інформаційного простору України" стало товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Ай Ес Ді Груп". При цьому, більшість зазначених у тендерних умовах пунктів фактично дублюють функції, які покладені на підрозділи самого міністерства.

ДП "Центр захисту інформаційного простору України", що належить до сфери управління Міністерства культури, молоді та спорту, провело тендер вартістю в 1,148 млн гривень з розробки концепції, айдетики і нової маркетингової стратегії вищої нагороди в сфері культури - Національної премії України імені Тараса Шевченка, що вручається в Україні з 1962 року . Єдиним учасником та переможцем тендеру стало ТОВ "Ай Ес Ді Груп", що вказано на сторінці тендеру в системі Prozzorro.

"Згідно з наказом від 03.12 2019 року №323 ТОВ "Ай Ес Ді Груп" затверджений переможцем творчого конкурсу з розробки моделей інформаційних продуктів, у тому числі графічного характеру, а також сценаріїв заходи і програми, мультимедійні проекти ... та інших комплексних заходів інформаційного характеру на тему: "створення й просування інформування продуктів, які популяризують українську культуру", а саме: "Національна премія України імені Тараса Шевченка", - пояснюється необхідність процедури з одним учасником на сторінці тендера.

В угоді між ДП "Центр захисту інформаційного простору України" та ТОВ "Ай Ес Ді Груп", що внесена в систему 14 лютого 2020 року, вказаний кінцевий термін його виконання - до 31 грудня 2020 року, а також зазначено, що переможець тендеру може наймати та передавати частину робіт субпідрядником, а також, що вартість тендерної закупівлі в ході її виконання може бути ще переглянута.

При цьому, основними завданнями виконавця названі вистави "нового бачення" Шевченківської премії, розробка айдентики (по-суті, символіки) премії та розробка стратегії комунікації з приводу цієї премії.

Усі роботи розбиті за 3 напрямками. На розробку нової концепції планується витратити 539 тис. гривень, на створення нової айдентики - 292 тис. гривень, на розробку маркетингової (комунікаційної) стратегії - 317 тис. гривень. При цьому, прописані у проекті роботи повністю або частково дублюють функції, які покладені на підрозділи самого Мінкультури.

Так, за напрямком "Розробка нової концепції" вартістю в 539 тис. гривень планується провести опитування 20 діячів в сфері культури та організувати 2 круглих столи.

За підсумками опитування планується створити презентацію, за підсумками круглих столів - творчі звіти, а також презентації з ідеями та з розгорнутим описом "остаточного бачення Національної премії України імені Тараса Шевченка".

Національна премія України імені Тараса Шевченка є вищою нагородою України в сфері культури і вручається щорічно починаючи з 1962 року. Щороку премію отримують від 4 до 6 номінантів. При цьому, розмір премії коливається і визначається відповідним указом Президента України. Так, якщо в 2016 році розмір премії становив 192 тис. гривень, то в 2018 році - вже 240 тис. гривень.

У 2019 році Шевченківську премію в розмірі 200 тис. гривень отримали 6 номінантів. Таким чином, сумарний розмір премії становив 1,2 млн гривень.

Нагородження Шевченківською премією-2020 відбудеться 7-8 березня 2020 року.

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