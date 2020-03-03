"Дарниця" прискорила процес розробки препаратів завдяки SAP/OpenText

Фармацевтична компанія "Дарниця" впровадила інформаційну систему на платформі продуктів компанії SAP/OpenText. Завдяки цьому компанія стала одним з перших учасників фармринку, яка здійснює електронний документообіг для створення досьє на лікарські засоби згідно з фармацевтичними стандартами, що прийняті в Європейському Союзі та Сполучених Штатах Америки.

Як повідомила прес-служба компанії, ще в 2019 році "Дарниця" перевела реєстраційне досьє лікарських засобів в цифрову форму. За словами генерального директора компанії Андрія Обрізана, діджіталізація процесів розробки, реєстрації та виробництва фармацевтичної продукції є ключовим елементом плану зростання "Дарниці".

"У створення цифрової екосистеми життєвого циклу лікарських засобів ми інвестували понад 1 млн євро. Завдяки рішенням від SAP та OpenText ми вдосконалили контроль якості наших виробничих систем, отримали конкурентні переваги в процесах розробки і виробництва, а також спростили процедуру реєстрації продукції для виходу на нові ринки", - зазначив Обрізан.

Директор з інформаційних технологій Андрій Романенко, зазначив, що саме досвід SAP/OpenText у фармацевтичній галузі з реалізації таких проектів став чинником, що визначив їх як технологічних партнерів "Дарниці".

"Технічна масштабованість від платформи SAP та Open Text дозволить зберігати значні масиви контенту. Наступним етапом ми плануємо вдосконалювати виробничі процеси, щоб створити ефективну безпаперову екосистему "Дарниці", - підкреслив Романенко.

У свою чергу, директор SAP Ukraine Максим Матяш нагадав, що співпраця з компанією "Дарниця" почалося ще в 2013 році.

"Завдяки використанню SAP ECM by OpenText "Дарниця" побудувала цілісну та інтегровану систему, що відповідає нормативним вимогам інших країн. Наш партнер буде мати можливість розширити географію збуту на таких жорстко регульованих ринках, як ЄС і США", - додав Матяш.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 37,3%. Бенефіціари "Дарниці" – сім'я Загорій.

В 2019 році "Дарниця" провела ребрендинг та оновила дизайн упаковки безрецептурних лікарських засобів. Зміни відображають нові стратегічні цілі компанії, серед яких – діджіталізація, лідерство в складних генеричних препаратів та створення міжнародного фармацевтичного бренду.