Гончарук дозволив головам держкомпаній отримувати зарплату більшу, ніж у Трампа

Кабінет Міністрів обмежив розмір заробітної плати керівників компаній державного сектора економіки 1,250 млн гривень на місяць.

Відповідну постанову № 141 від 5 лютого опубліковано на сайті уряду, передають Українські Новини.

Згідно з ним, Кабмін установив, що місячний розмір зарплати керівника суб'єкта господарювання державного сектора економіки, який визначається в контракті, не має перевищувати 1 250 тис. гривень.

Згідно з даними вільної енциклопедії Вікіпедія Трамп і Обама отримували по $400 тис в рік на посту Президента США. Так, зарплата Дональда Трампа є фіксованою і складає 400 тис. доларів на рік або 33,3 тисячі доларів.

Зазначимо, українські керівники держкомпаній, на відміну від Трампа, можуть мати надбавки, премії та відпускні, тому рівень їх зарплат може змінюватися в залежності від місяця.

Крім того, внесено зміни в порядок визначення умов оплати послуг і компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких понад 50% акцій належать державі.

Вони полягають у тому, що члену наглядової ради виплачується додаткова винагорода за виконання ним функцій голови наглядової ради в розмірі 20% його річної винагороди, зазначеної в договорі.

Також Кабмін прив'язав максимально допустимий розмір базової місячної винагороди оплати послуг члена наглядової ради до чистого річного доходу від реалізації продукції.

Таким чином, якщо дохід товариства становить до 1 млрд гривень на рік, то член наглядової ради цього товариства не може отримати винагороду, що перевищує 5 середньомісячних зарплат у галузі за квартал, при доході 1-3 млрд гривень/рік - не більше 10 зарплат, при доході 3-10 млрд гривень/рік - не більше 15 зарплат, 10-20 млрд гривень/рік - не більше 18 зарплат, від 20 млрд гривень - до 22 зарплат.

Вони полягають у тому, що члена спостережної ради виплачується додаткова винагорода за виконання ним функцій голови наглядової ради у розмірі 20% його річного винагороди, зазначеного в договорі.

Також Кабмін прив'язав максимально допустимий розмір базової місячної винагороди оплати послуг члена наглядової ради до чистого річного доходу від реалізації продукції.

Таким чином, якщо дохід товариства становить до 1 млрд гривень в рік, то член спостережної ради цього товариства не може отримати винагороду, що перевищує 5 середньомісячних зарплат в галузі за квартал, при доході 1-3 млрд гривень на рік - не більше 10 зарплат, при доході 3-10 млрд гривень на рік - не більше 15 зарплат, 10-20 млрд гривень на рік - не більше 18 зарплат, від 20 млрд гривень - до 22 зарплат.

Тим часом, керівники трьох держпідприємств отримують зарплату більшу, ніж у Трампа.

І Директор "Укрпошти" отримує зарплату в два рази більшу, ніж президент США.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Президент Володимир Зеленський схвалив намір Кабміну прив'язати зарплату міністрів до середньої зарплати в країні.

Як повідомляло агентство, 17 січня Президент Володимир Зеленський доручив Гончаруку врегулювати питання зарплат міністрів і керівників держкомпаній, а також питання з виплатою премій керівництву "Нафтогазу" за перераховані "Газпромом" з рішень Стокгольмського арбітражу кошти.