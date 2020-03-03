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03 березня 2020, вівторок, 15:43 14
Верховна Рада і партії 2020-03-03T15:47:36+02:00
Українські Новини
Бойко вимагає звільнити міністра Пристайка за відмову святкувати держсвято День Перемоги

Бойко вимагає звільнити міністра Пристайка за відмову святкувати держсвято День Перемоги

Ірина Дорофейчук
Вадим Пристайко , Опозиційна платформа - За життя, Юрій Бойко, МЗС України, День Перемоги, 9 травня, ОПЗЖ
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова фракції "Опозиційна платфора - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко, коментуючи висловлювання міністра закордонних справ Вадима Пристайка про те, що Україна не буде святкувати 9 травня, вважає, що Пристайко повинен бути відправлений у відставку.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Опозиційний політик підкреслив, що такі заяви образливі для українського народу.

"Пристайко повинен бути звільнений. Ми обов'язково проголосуємо за його відставку. Висловлювання міністра з приводу святого для нас свята – Дня Перемоги 9 травня образливі для українського народу. Таких людей не повинно бути у владі. Він розколює суспільство, його заяви посилюють конфронтацію і принижують ветеранів Великої Вітчизняної війни", - наголосив Бойко.

Як повідомляли Українські Новини, 29 лютого Пристайко заявив, що Україна не буде приймати участь у святкуванні 75-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні. "Позиція наша зараз залишається такою, якою вона є: ні, ми не збираємося святкувати 9 травня", - сказав Пристайко.

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