Бойко вимагає звільнити міністра Пристайка за відмову святкувати держсвято День Перемоги

Співголова фракції "Опозиційна платфора - За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко, коментуючи висловлювання міністра закордонних справ Вадима Пристайка про те, що Україна не буде святкувати 9 травня, вважає, що Пристайко повинен бути відправлений у відставку.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

Опозиційний політик підкреслив, що такі заяви образливі для українського народу.

"Пристайко повинен бути звільнений. Ми обов'язково проголосуємо за його відставку. Висловлювання міністра з приводу святого для нас свята – Дня Перемоги 9 травня образливі для українського народу. Таких людей не повинно бути у владі. Він розколює суспільство, його заяви посилюють конфронтацію і принижують ветеранів Великої Вітчизняної війни", - наголосив Бойко.

Як повідомляли Українські Новини, 29 лютого Пристайко заявив, що Україна не буде приймати участь у святкуванні 75-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні. "Позиція наша зараз залишається такою, якою вона є: ні, ми не збираємося святкувати 9 травня", - сказав Пристайко.