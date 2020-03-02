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02 березня 2020, понеділок, 18:18 19
Політика 2020-03-02T18:45:01+02:00
Українські Новини
Дружина затриманого Мельничука не хоче повертатися з дитиною в Україну і буде перевезена із нею в Салоніки 3 м

Дружина затриманого Мельничука не хоче повертатися з дитиною в Україну і буде перевезена із нею в Салоніки 3 марта

Елизавета Кесельман
Греція, Салоніки, Справа Мельничука, Арешт Мельничука
Сергій Мельничук Фото: YouTube
Сергій Мельничук Фото: YouTube

Дружина затриманого в Греції колишнього депутата Верховної Ради Сергія Мельничука (позафракційний) відмовилася від повернення з дитиною в Україну і буде переміщена в Салоніки (Греція), куди затриманого 3 березня переведуть для розгляду його справи прокурором.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ.

"Дружині затриманого було запропоновано сьогоднішнім авіарейсом "Салоніки - Київ" повернутися в Україну, однак вона відмовилася. У зв'язку з цим консул запропонував пані Мельничук перевезти її разом з дитиною в Салоніки і розмістити їх в готелі, оскільки завтра, 03.03.2020, Мельничук буде переведений у це місто", - сказано у відповіді на запит агентства.

На даний момент Мельничук і його сім'я знаходяться в управлінні поліції у Серресі.

"Консул отримав запевнення начальника управління поліції, що права Мельничука не порушені, стан здоров'я задовільний, наш громадянин забезпечений всім необхідним... Стан здоров'я пані Мельничук та дитини нормальний, вони забезпечені всім необхідним", - йдеться у відповіді.

В управлінні поліції також знаходиться консул разом з перекладачем та адвокатом Мельничука для обговорення питань зустрічі 3 березня з прокурором, який розгляне справу Мельничука і винесе рішення.

"Вранці 3 березня запланована зустріч з прокурором р. Салоніки, який розгляне справу затриманого і прийме рішення про звільнення або запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Департамент консульської служби МЗС, консульства України в Салоніках і посольство України в Греції тримають справу Мельничука на особливому контролі та надають його сім'ї всебічне сприяння і допомогу.

Як повідомляли Українські Новини, 1 березня Мельничук був затриманий в Греції.

У той же час міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Інтерпол вирішив переглянути запит Росії про оголошення в розшук і затримання Мельничука.

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