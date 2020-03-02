НАБУ закрило справу про декларування недостовірної інформації Гонтаревої

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження про можливе декларування недостовірної інформації ексголовою Національного банку Валерією Гонтаревою.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в НАБУ.

"Справу стосовно Гонтаревої закрили", - сказав співрозмовник агентства.

З його слів, справу закрито у зв'язку з відсутністю в діях Гонтаревої складу кримінального правопорушення. Справу закрито 27 лютого.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ закрило справу про декларування недостовірної інформації екс-главою НБУ Гонтаревої.

Тим часом, Гонтарева не отримувала від НАПК інформації про порушення в е-декларації за 2016.

Раніше в НАПК повідомили, що виявили порушення у електронної декларації Валерії Гонтаревої за 2016 рік.

Нагадаємо, 18 січня 2018 року президент Петро Порошенко вніс до Ради подання про звільнення голови НБУ Валерії Гонтаревої і призначення замість неї Якова Смолія.

15 березня Рада звільнила Валерія Гонтареву з посади голови Національного банку. Гонтарева не стримала емоцій під час свого звільнення в Раді.