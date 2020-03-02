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02 березня 2020, понеділок, 10:10 10
Економіка 2020-03-02T10:15:01+02:00
Українські Новини
Сєвєродонецький "Азот" відновлює виробництво аміаку і карбаміду

Сєвєродонецький "Азот" відновлює виробництво аміаку і карбаміду

Александр Дмитриенко
Ostchem, Group DF, міндобрива, Сєвєродонецький Азот
Хімзавод
Хімзавод "Сєвєродонецький Азот". Фото: відкриті джерела

Підприємство "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" (Луганська область), що входить до групи підприємств азотного бізнесу Group DF, почало підготовчі роботи із запуску цехів виробництва аміаку і карбаміду.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Group DF, передають Українські Новини.

Потужність запускається цеху виробництва аміаку 1-А становить 1 700 тонн/добу, цеху виробництва карбаміду - 1 200 тонн/добу.

"Пускові роботи в цехах виробництва аміаку (1-А) і карбаміду вже розпочато. За нашими виробничим планам підприємство запустить випуск власного аміаку і карбаміду вже на початку березня 2020 року. При хорошому сценарії ми плануємо в березні випустити близько 39 тис. тонн аміаку, 31 тис. тонн карбаміду, 49,6 тис. тонн аміачної селітри", - наголосив голова правління підприємства Леонід Бугайов.

Цехи аміаку і карбаміду були зупинені у вересні 2018 року.

У березні 2019 року Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" відновило випуск аміачної селітри та КАС на давальницькій аміаку.

У результаті в 2019 році було випущено 384,09 тис. тонн мінеральних добрив.

Згідно з повідомленням, у березні 2020 року на підприємстві буде відновлено повний технологічний цикл, коли з природного газу буде здійснюватися свій аміак, а вже з аміаку - інші види добрив (аміачна селітра, КАС, карбамід).

"Відновлення заводом виробництва базових видів добрив, збільшення завантаження потужностей є прямим наслідком введення Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі (МКМТ) заходів щодо захисту українського ринку від імпорту добрив за демпінговими цінами. Якщо захисні заходи уряду будуть ще жорсткіше і рішучіше, результат буде ще більш показовим. Проблема демпінгу не вирішена до кінця, тому що ми бачимо, що імпортери з Росії продовжують заводити добрива за різними схемами через інші юрисдикції і дуже елегантно обходити ембарго. Образно кажучи, греблю потрібно перекрити повністю, щоб не було витоків. Введення квот було б хорошим і справедливим рішенням з боку МКМТ", - упевнений Бугаєв.

У повідомленні нагадується, що 21 серпня 2019 року МКМТ почала проведення двох спецрозслідування щодо імпорту в Україну азотних добрив (нітрату амонію, вапняно-аміачної селітри, карбаміду і карбамідо-аміачної суміші), і складних мінеральних добрив із вмістом азоту, фосфору, калію.

Кабміном було введено ембарго на ввезення азотних добрив з РФ.

Як повідомляли Українські Новини, 2019 "Сєвєродонецький "Азот" у 3 рази збільшив виробництво міндобрив

"Сєвєродонецький "Азот" є великим виробником аміаку, карбаміду та аміачної селітри.

Підприємство входить до складу компанії Ostchem, що об'єднує підприємства азотної хімії Group DF.

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