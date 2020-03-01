підписатися на розсилку
24.25 24.7
26.55 27.11
˟
01 березня 2020, неділя, 21:15 5
Силові структури 2020-03-01T21:15:32+02:00
Українські Новини
Фото дня: Біля Ради пройшла перша церемонія підняття державного прапора і зміна почесної варти Нацгвардії

Фото дня: Біля Ради пройшла перша церемонія підняття державного прапора і зміна почесної варти Нацгвардії

Валерия Драгомирова
мвс, Верховна Рада, Нацгвардія, Підняття прапора

Міністерство внутрішніх справ і Національна гвардія запровадили церемонію підняття державного прапора і зміни почесної варти біля будівлі Верховної Ради в Києві у вихідні та святкові дні.

Про це йдеться у повідомленні МВС, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 1 березня, на площі Конституції біля будівлі Верховної Ради відбулася перша церемонія підняття державного прапора і зміна почесної варти Національної гвардії України",- йдеться в повідомленні.

Наголошується, що подібна церемонія існує в багатьох країнах світу.

Так, по вихідних і святах, щогодини в зимовий час і кожні 2 години в літній час буде проходити зміна варти.

Гвардійці будуть нести службу з 10:00 ранку до 18:00.

Крім цього, зазначається, що це не просто церемоніал, але і спосіб вшанувати пам'ять гвардійців, загиблих під стінами парламенту в 2015 році, коли вибухнула бойова ручна граната.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що ця церемонія стане ще однією доброю українською традицією.



Як повідомляли Українські Новини, 75% респондентів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова довіряють Збройним Силам, при цьому президентові Володимиру Зеленському довіряють 70%.

Більше новин про: мвс Верховна Рада Нацгвардія Підняття прапора

В Україні запрацював телеканал для окупованих територій - "Дім"
"Нафтогаз" знизив на березень ціни для промспоживачів
Новини
Фото дня: Біля Ради пройшла перша церемонія підняття державного прапора і зміна почесної варти Нацгвардії 21:15
МОЗ перевірив лікарні у Житомирі, Рівному та Сарнах для можливих хворих на коронавірус 20:45
На Донбасі загинув військовий, ще шестеро отримали поранення і травми 20:14
В Україні запрацював телеканал для окупованих територій - "Дім" 19:46
Міністр Коляда не заплатила 20 грн за паркування машини, незважаючи на зарплату в 158 тисяч грн 18:05
більше новин
Долари продавати не варто: економісти попередили про зміну курсу валют у березні 05:50
Геннадій Частяков і "Белавтодор" взяли участь у блокуванні дорожнього тендеру на Житомирщині, – ЗМІ 18:42
В Афганістані США і таліби підписали історичну мирову угоду 22:17
До третьої річниці створення Нацдружин в Києві організували масштабний спортивний турнір-містерію 09:54
Сьогодні розпочнеться індексація пенсій: кому підвищать виплати 06:00
більше новин
Сьогодні розпочинає роботу телеканал для окупованих територій "Дім" 06:35
ВООЗ підвищила рівень загрози коронавірусу 09:44
Вартість проїзду в поїздах відсьогодні збільшилася 10:44
На Донбасі бойовики збільшили кількість обстрілів, ЗСУ зазнали втрат 08:02
Користувачі Приватбанку не зможуть вночі розплатитися або зняти гроші з картки 21:13
більше новин
Доходи держбюджету в лютому виконано на 93,7%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok