Міністерство внутрішніх справ і Національна гвардія запровадили церемонію підняття державного прапора і зміни почесної варти біля будівлі Верховної Ради в Києві у вихідні та святкові дні.

Про це йдеться у повідомленні МВС, передають Українські Новини.



"Сьогодні, 1 березня, на площі Конституції біля будівлі Верховної Ради відбулася перша церемонія підняття державного прапора і зміна почесної варти Національної гвардії України",- йдеться в повідомленні.



Наголошується, що подібна церемонія існує в багатьох країнах світу.



Так, по вихідних і святах, щогодини в зимовий час і кожні 2 години в літній час буде проходити зміна варти.



Гвардійці будуть нести службу з 10:00 ранку до 18:00.



Крім цього, зазначається, що це не просто церемоніал, але і спосіб вшанувати пам'ять гвардійців, загиблих під стінами парламенту в 2015 році, коли вибухнула бойова ручна граната.



Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що ця церемонія стане ще однією доброю українською традицією.







Як повідомляли Українські Новини, 75% респондентів, опитаних соціологічною службою Центру Разумкова довіряють Збройним Силам, при цьому президентові Володимиру Зеленському довіряють 70%.