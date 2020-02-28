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28 лютого 2020, пʼятниця, 22:45 14
Зовнішня політика 2020-02-28T23:45:01+02:00
Українські Новини
Зустріч у "нормандському форматі" не відбудеться, поки Україна не виконає 7 пунктів комюніке, - Пристайко

Зустріч у "нормандському форматі" не відбудеться, поки Україна не виконає 7 пунктів комюніке, - Пристайко

Валерия Драгомирова
Вадим Пристайко , Володимир Зеленський, Путін, Нормандська зустріч
Нормандська четвірка. Фото: inform-ua.info
Нормандська четвірка. Фото: inform-ua.info

Зустріч лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Росія, Німеччина, Франція) не відбудеться, поки Україна не виконає всі 7 пунктів комюніке, ухвалених за результатами "нормандського саміту" в Парижі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю на каналі "Україна 24", передають Українські Новини.

"Ми не повинні ставити "квітень" і все. Наша завдання, щоб ми виконали всі 7 пунктів", - сказав він.

Зокрема, міністр зазначив, що варто припинити стріляти, щоб українські солдати не гинули.

Він зазначив, що в січні цього року на Донбасі загинуло більше солдатів, ніж у січні минулого року.

Також, за словами Пристайка, зустріч не може відбутися до прийняття Верховною Радою законопроекту "про поглиблену децентралізацію" замість змін до Конституції.

Але він зазначив, що розгляд законопроекту можливий тільки після закінчення розгляду парламентом близько 3 тис. правок щодо законопроекту "про землю", що відсуває зустріч "нормандського формату".

Як повідомляли Українські Новини, президент Володимир Зеленський вирішив відкликати зареєстрований ним у Верховній Раді законопроект №2598 про внесення змін до Конституції в частині децентралізації влади.

Раніше Зеленський поговорив з Путіним про наступний "нормандський формат".

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