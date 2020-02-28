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28 лютого 2020, пʼятниця, 20:57 7
Силові структури 2020-02-28T20:59:02+02:00
Українські Новини
Суд відновив Юлдашева на посаді прокурора Києва

Суд відновив Юлдашева на посаді прокурора Києва

Валерия Драгомирова
Сергій Юлдашев, поновлення на посаді, прокурор Києва, Незаконне звільнення
Сергій Юлдашев. Фото: genshtab.info
Сергій Юлдашев. Фото: genshtab.info

Окружний суд Дніпропетровської області визнав незаконним звільнення Сергія Юлдашева з посади прокуратура Києва й відновив його на посаді.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, суд скасував наказ Генерального прокурора від 3 березня 2015 року про звільнення Сергія Юлдашева з посади прокурора Києва.

Рішенням суду Юлдашев відновлений на посаді.

Також Офіс генерального прокурора повинен виплатити Юлдашеву середню зарплату за час вимушеного прогулу, починаючи з 24 березня 2015 року і до моменту фактичного відновлення на посаді.

Також Офіс генпрокурора повинен проінформувати Міністерство юстиції про відкликання відомостей про застосування до Юлдашева закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

Як повідомляли Українські Новини, у 2015 Генеральна прокуратура звільнила прокурора Києва Сергія Юлдашева в порядку виконання закону України "Про очищення влади" (про люстрацію).

Крім того, колишній генпрокурор Шокін просить розслідувати фальсифікацію результатів голосування депутатів Ради за його відставку.

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