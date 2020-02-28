Суд відновив Юлдашева на посаді прокурора Києва

Окружний суд Дніпропетровської області визнав незаконним звільнення Сергія Юлдашева з посади прокуратура Києва й відновив його на посаді.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.



Згідно з повідомленням, суд скасував наказ Генерального прокурора від 3 березня 2015 року про звільнення Сергія Юлдашева з посади прокурора Києва.



Рішенням суду Юлдашев відновлений на посаді.



Також Офіс генерального прокурора повинен виплатити Юлдашеву середню зарплату за час вимушеного прогулу, починаючи з 24 березня 2015 року і до моменту фактичного відновлення на посаді.



Також Офіс генпрокурора повинен проінформувати Міністерство юстиції про відкликання відомостей про застосування до Юлдашева закону "Про очищення влади" (про люстрацію).



Як повідомляли Українські Новини, у 2015 Генеральна прокуратура звільнила прокурора Києва Сергія Юлдашева в порядку виконання закону України "Про очищення влади" (про люстрацію).



Крім того, колишній генпрокурор Шокін просить розслідувати фальсифікацію результатів голосування депутатів Ради за його відставку.