підписатися на розсилку
24.2 24.57
26.5 27.03
˟
28 лютого 2020, пʼятниця, 19:11 14
Суспільство 2020-02-28T20:30:02+02:00
Українські Новини
У пасажирів аеропортів "Запоріжжя" та "Львів" почали перевіряти температуру цілодобово

У пасажирів аеропортів "Запоріжжя" та "Львів" почали перевіряти температуру цілодобово

Валерия Драгомирова
аеропорт Львів, пасажири, аеропорт Запоріжжя, Температура тіла, Епідеміологи
Аеропорт
Аеропорт "Запоріжжя". Фото: facebook.com/Владимир-Буряк

Епідеміологи Запорізького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я почали цілодобовий моніторинг температури тіла пасажирів міжнародного аеропорту "Запоріжжя".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби мерії Запоріжжя, передають Українські Новини.

Також разом з епідеміологами працює медичний персонал аеропорту.

"З 26 лютого розпочала роботу цілодобова бригада епідеміологів разом з медиками аеропорту, щоб перевіряти пасажирів міжнародних рейсів", - йдеться в повідомленні.

В аеропорту Запоріжжя приймають 5 міжнародних рейсів - Варшава, Стамбул, Тель-Авів, Мінськ і Єгипет.

"Бригада проводить температурний скринінг, збір аналізів, опитування членів екіпажу", - йдеться в повідомленні.

При виявленні температури до +38 градусів видають пасажиру пам'ятку з медичними рекомендаціями.

Якщо температура вище, пасажира направляють у санітарно-контрольний пункт аеропорту для подальших аналізів.

За даними обласного лабораторного центру МОЗ, протягом перших 2 днів роботи провели моніторинг 1 092 пасажирів. Випадків високої температури не зафіксовано.

Також в аеропорті "Львів" епідеміологи Львівської обласної лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я розпочали цілодобовий моніторинг температури тіла пасажирів.

Про це Українським Новинам повідомив представник Львівської міської ради.

Також разом з епідеміологами працює медичний персонал аеропорту.

"У Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького ввели особливий режим безпеки в зв'язку з поширенням в країнах Європи гострого респіраторного вірусного захворювання, викликаного коронавірусом", - повідомив він.

Кожному, хто прилітає до Львова, вимірюють температуру спеціальними інфрачервоними безконтактними термометрами. Процедура займає не більше ніж 10-15 секунд.

Всі служби працюють злагоджено і забезпечені захисними засобами: масками і рукавичками.

Пацієнт, у якого лабораторним способом виявлять коронавірус, буде госпіталізований у Львівську обласну інфекційну лікарню.

Як повідомляли Українські Новини, прикордонники за добу, 26 лютого, перевірили температуру тіла у 13 тис. осіб в аеропортах "Київ" імені Ігоря Сікорського і "Бориспіль" (Київська область).

Аеропорт "Запоріжжя" підготував карантинні заходи на випадок прибуття пасажирів з підозрою на коронавірус.

Більше новин про: аеропорт Львів пасажири аеропорт Запоріжжя Температура тіла Епідеміологи

За день у Києві прикордонники перевірили температу...
Екс-чиновника аеропорту "Запоріжжя" підозрюють у н...
Держприкордонслужба буде перевіряти температуру па...
Аеропорт "Львів" повністю перевів обслуговування п...
Тимчасовий глава "Укрзалізниці" задекларував понад чверть мільйона зарплати в лютому
Зарплата українців за місяць зменшилася на 12,5%
Новини
Суд відновив Юлдашева на посаді прокурора Києва 20:57
Зеленський вирішив скликати Раду з питання Кабміну і для звіту правоохоронців 20:35
ВООЗ підвищила до "дуже високого" ризик поширення коронавірусу 20:32
Українців, які залишилися в Ухані, планують евакуювати з допомогою інших країн 20:19
Зеленський скликає позачергове засідання Ради 20:08
більше новин
Люди Коломойського заблокували офіс "Центренерго" і не пускають нове керівництво, - ЗМІ 18:50
Події в Жмеринці. Фото: ndrugua.org
У Жмеринці "тітушки" міського голови Світлака жорстоко побили активістів, – Нацдружини 18:42
Волонтери разом із МВС запустили поліцейський додаток 13:15
Криклій причетний: спливли нові деталі обшуків у держсекретаря МІУ Галущака 18:23
Раду закликають допустити новітні засоби захисту рослин на українські поля 08:59
більше новин
Люди Коломойського заблокували офіс "Центренерго" і не пускають нове керівництво, - ЗМІ 18:50
Волонтери разом із МВС запустили поліцейський додаток 13:15
У Білорусі зареєстрували перший випадок коронавірусу 08:15
Коронавірус поширюється світом: де виявили нові випадки 11:29 Інфографіка
Заміна половини членів комісії в окрузі №179 може означати підготовку до зриву виборів, – КВУ 17:07
більше новин
Стало відомо, скільки китайців та українців прилетіли прямими рейсами з Китаю в Україну
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok