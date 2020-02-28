У пасажирів аеропортів "Запоріжжя" та "Львів" почали перевіряти температуру цілодобово

Епідеміологи Запорізького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я почали цілодобовий моніторинг температури тіла пасажирів міжнародного аеропорту "Запоріжжя".

Про це йдеться в повідомленні пресслужби мерії Запоріжжя, передають Українські Новини.



Також разом з епідеміологами працює медичний персонал аеропорту.



"З 26 лютого розпочала роботу цілодобова бригада епідеміологів разом з медиками аеропорту, щоб перевіряти пасажирів міжнародних рейсів", - йдеться в повідомленні.



В аеропорту Запоріжжя приймають 5 міжнародних рейсів - Варшава, Стамбул, Тель-Авів, Мінськ і Єгипет.



"Бригада проводить температурний скринінг, збір аналізів, опитування членів екіпажу", - йдеться в повідомленні.



При виявленні температури до +38 градусів видають пасажиру пам'ятку з медичними рекомендаціями.



Якщо температура вище, пасажира направляють у санітарно-контрольний пункт аеропорту для подальших аналізів.



За даними обласного лабораторного центру МОЗ, протягом перших 2 днів роботи провели моніторинг 1 092 пасажирів. Випадків високої температури не зафіксовано.



Також в аеропорті "Львів" епідеміологи Львівської обласної лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я розпочали цілодобовий моніторинг температури тіла пасажирів.



Про це Українським Новинам повідомив представник Львівської міської ради.



Також разом з епідеміологами працює медичний персонал аеропорту.



"У Міжнародному аеропорту "Львів" імені Данила Галицького ввели особливий режим безпеки в зв'язку з поширенням в країнах Європи гострого респіраторного вірусного захворювання, викликаного коронавірусом", - повідомив він.



Кожному, хто прилітає до Львова, вимірюють температуру спеціальними інфрачервоними безконтактними термометрами. Процедура займає не більше ніж 10-15 секунд.



Всі служби працюють злагоджено і забезпечені захисними засобами: масками і рукавичками.



Пацієнт, у якого лабораторним способом виявлять коронавірус, буде госпіталізований у Львівську обласну інфекційну лікарню.



Як повідомляли Українські Новини, прикордонники за добу, 26 лютого, перевірили температуру тіла у 13 тис. осіб в аеропортах "Київ" імені Ігоря Сікорського і "Бориспіль" (Київська область).



Аеропорт "Запоріжжя" підготував карантинні заходи на випадок прибуття пасажирів з підозрою на коронавірус.