Міністр закордонних справ Канади Шампань зустрінеться з Зеленським, Гончаруком і Пристайко в Києві 4-6 березня

Міністр закордонних справ канади Франсуа-Філіп Шампань відвідає Україну 4-6 березня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Канади, передають Українські Новини.

"Франсуа-Філіп Шампань, міністр закордонних справ, буде перебувати в Латвії з 2 по 3 березня 2020 року, перед тим як відвідати Україну з 4 по 6 березня і Польщу 6 березня", - сказано в ньому.

У Києві він проведе зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та міністром закордонних справ України Вадимом Пристайко.

"Вони обговорять тісні зв'язки між двома країнами, де продовжуються загрози безпеки і територіальної цілісності України, а також підтримку економічних та демократичних реформ в Україні. Міністр Шампань також поговорить із своїм колегою про спільну реакції на трагедію рейсу PS752", - сказано в повідомленні.

Також міністр відвідає Яворівський центр миротворчості та безпеки у Львівській області, де канадські війська беруть участь у навчальній операції UNIFIER.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський під час телефонної розмови висловив співчуття прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо у зв'язку із загибеллю 63 громадян Канади в результаті катастрофи літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Тегерані (Іран) 8 січня.