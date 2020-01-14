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14 января 2020, вторник, 22:15 14
Внешняя политика 2020-01-14T23:00:01+02:00
Українські Новини
Зеленский и Трюдо обсудили сотрудничество и расследование авиакатастрофы самолета МАУ

Зеленский и Трюдо обсудили сотрудничество и расследование авиакатастрофы самолета МАУ

Валерия Драгомирова
Джастин Трюдо, Владимир Зеленский, МАУ, Иран
Владимир Зеленский. Скриншот: YouTube/Офис Президента
Владимир Зеленский. Скриншот: YouTube/Офис Президента

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо по время телефонного разговора попросил Президента Владимира Зеленского посодействовать в диалоге с иранскими властями по идентификации тел погибших при крушении самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране (Иран) 8 января.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Премьер поблагодарил Зеленского за усилия по обеспечению доступа канадских специалистов к месту трагедии.

Зеленский положительно оценил привлечение представителей Канады к расследованию.

"Украинские специалисты и дипломаты готовы всесторонне помогать в работе канадским коллегам в Тегеране", - подчеркнул Зеленский.

Он подтвердил готовность предоставить логистическое содействие в возвращении в Канаду останков погибших канадских граждан после завершения необходимых формальных процедур в Иране.

Собеседники поддержали дальнейшую координацию усилий для обеспечения надлежащей международно-правовой ответственности виновных в крушении самолета.

Зеленский и Трюдо надеются на конструктивную работу группы координации и реагирования во главе с министрами иностранных дел стран, граждане которых погибли в катастрофе.

Заседание этой группы состоится 16 января в Лондоне.

Президент Украины и премьер-министр Канады выразили надежду на дальнейшее сотрудничество и обмен информацией по расследованию катастрофы, в частности, во взаимодействии с Ираном.

Как сообщали Українськi Новини, Иран признал, что сбил ракетой самолет МАУ 8 января.

При этом командующий Военно-воздушными силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что иранские военные силы КСИР по ошибке сбили самолет авиакомпании МАУ.

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