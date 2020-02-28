підписатися на розсилку
24.2 24.57
26.5 27.03
˟
28 лютого 2020, пʼятниця, 17:02 11
Судова влада 2020-02-28T18:45:03+02:00
Українські Новини
Офіс Генпрокурора починає атестацію регіональних прокуратур: перший етап стартує 2 березня

Офіс Генпрокурора починає атестацію регіональних прокуратур: перший етап стартує 2 березня

Ольга Фандорина
Офіс Генпрокурора, переатестація прокурорів, Атестація
Офіс Генпрокурора. Фото: 5 канал
Офіс Генпрокурора. Фото: 5 канал

В Офісі генерального прокурора планують до початку червня завершити атестацію всіх прокурорів регіональних прокуратур. Про це повідомили в пресс-службі Офісу генерального прокурора.

Процес атестації складається з трьох етапів - тесту на знання законодавства, тест на загальні здібності та співбесіди з кадровою комісією.

У першому етапі атестації для майбутньої роботи в новій прокуратурі виявили бажання прийняти участь 3 тис. 697 прокурорів з усіх обласних центрів України, Автономної Республіки Крим та військових прокуратур регіонів та Об'єднаних сил.

Перший і другий етапи атестації всі прокурори пройдуть у Києві з 2 по 5 березня, прокурори з однієї прокуратури будуть здавати тести в різні дні. Очікується, що атестація всіх прокурорів регіональних прокуратур завершиться до початку червня.

В рамках першого етапу атестації (тесту на знання та вміння застосовувати законодавство) прокурори повинні отримати не менше 70 балів при відповіді на питання, щоб бути допущеними до другого етапу (комп'ютерного тестування на загальні здібності та навички).

Атестація регіональних прокурорів. Фото: gp.gov.uaАтестація регіональних прокурорів. Фото: gp.gov.ua

Руслан Рябошапка розповів, що в даний час триває відбір 100 нових прокурорів в Офіс генпрокуратури.

"Зараз ми починаємо атестацію прокурорів регіональних прокуратур, тому що суспільство очікує від прокурорів усіх рівнів доброчесності, професіоналізму і результатів підозр, направлених до суду справ ... Ми прагнемо повернути довіру суспільства до прокуратурі, і у нас є унікальна можливість, якої ми скористаємося - політична воля і підтримка суспільства", - зазначив він.

Для третього етапу (співбесіди) вже створені дві кадрові комісії, які очолили заступники генерального прокурора Віктор Чумак та Віталій Касько. Планується створення ще 10. До їх складу увійдуть працівники Офісу генпрокурора, представники міжнародних неурядових організацій, проектів міжнародної технічної допомоги і дипломатичних місій.

Також у відношенні прокурорів, які будуть допущені до заключного етапу атестації, буде здійснюватися перевірка на добропорядність, яка буде включати відповідність витрат і майна прокурора та членів його сім'ї чи близьких осіб задекларованим доходам, а також відповідність поведінки прокурора вимогам професійної етики.

Також повідомлялося, що з деклараціями прокурорів тепер може ознайомитися кожен українець.

Більше новин про: Офіс Генпрокурора переатестація прокурорів Атестація

Зарплата українців за місяць зменшилася на 12,5%
Стало відомо, скільки китайців та українців прилетіли прямими рейсами з Китаю в Україну
Новини
У пасажирів аеропорту "Запоріжжя" почали перевіряти температуру цілодобово 18:48
Дорога через "Барабашово" стане в 1 млрд гривень, – депутат Харківської міськради 18:23
НБУ оштрафував 3 банки на 1 млн гривень 18:17
Загальнонаціональні канали розблокують до 16 березня 18:16
Гендиректор аеропорту "Бориспіль" задекларував 584 тис. гривень зарплати в лютому 18:10
більше новин
Люди Коломойського заблокували офіс "Центренерго" і не пускають нове керівництво, - ЗМІ 18:50
Події в Жмеринці. Фото: ndrugua.org
У Жмеринці "тітушки" міського голови Світлака жорстоко побили активістів, – Нацдружини 18:42
Криклій причетний: спливли нові деталі обшуків у держсекретаря МІУ Галущака 18:23
Волонтери разом із МВС запустили поліцейський додаток 13:15
Раду закликають допустити новітні засоби захисту рослин на українські поля 08:59
більше новин
Люди Коломойського заблокували офіс "Центренерго" і не пускають нове керівництво, - ЗМІ 18:50
У Білорусі зареєстрували перший випадок коронавірусу 08:15
Волонтери разом із МВС запустили поліцейський додаток 13:15
Коронавірус поширюється світом: де виявили нові випадки 11:29 Інфографіка
Заміна половини членів комісії в окрузі №179 може означати підготовку до зриву виборів, – КВУ 17:07
більше новин
Коронавірус і перевезення. Як змінилися міжнародні маршрути з початком епідемії
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok