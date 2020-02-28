Офіс Генпрокурора починає атестацію регіональних прокуратур: перший етап стартує 2 березня

В Офісі генерального прокурора планують до початку червня завершити атестацію всіх прокурорів регіональних прокуратур. Про це повідомили в пресс-службі Офісу генерального прокурора.

Процес атестації складається з трьох етапів - тесту на знання законодавства, тест на загальні здібності та співбесіди з кадровою комісією.

У першому етапі атестації для майбутньої роботи в новій прокуратурі виявили бажання прийняти участь 3 тис. 697 прокурорів з усіх обласних центрів України, Автономної Республіки Крим та військових прокуратур регіонів та Об'єднаних сил.

Перший і другий етапи атестації всі прокурори пройдуть у Києві з 2 по 5 березня, прокурори з однієї прокуратури будуть здавати тести в різні дні. Очікується, що атестація всіх прокурорів регіональних прокуратур завершиться до початку червня.

В рамках першого етапу атестації (тесту на знання та вміння застосовувати законодавство) прокурори повинні отримати не менше 70 балів при відповіді на питання, щоб бути допущеними до другого етапу (комп'ютерного тестування на загальні здібності та навички).

Атестація регіональних прокурорів. Фото: gp.gov.ua

Руслан Рябошапка розповів, що в даний час триває відбір 100 нових прокурорів в Офіс генпрокуратури.

"Зараз ми починаємо атестацію прокурорів регіональних прокуратур, тому що суспільство очікує від прокурорів усіх рівнів доброчесності, професіоналізму і результатів підозр, направлених до суду справ ... Ми прагнемо повернути довіру суспільства до прокуратурі, і у нас є унікальна можливість, якої ми скористаємося - політична воля і підтримка суспільства", - зазначив він.

Для третього етапу (співбесіди) вже створені дві кадрові комісії, які очолили заступники генерального прокурора Віктор Чумак та Віталій Касько. Планується створення ще 10. До їх складу увійдуть працівники Офісу генпрокурора, представники міжнародних неурядових організацій, проектів міжнародної технічної допомоги і дипломатичних місій.

Також у відношенні прокурорів, які будуть допущені до заключного етапу атестації, буде здійснюватися перевірка на добропорядність, яка буде включати відповідність витрат і майна прокурора та членів його сім'ї чи близьких осіб задекларованим доходам, а також відповідність поведінки прокурора вимогам професійної етики.

Також повідомлялося, що з деклараціями прокурорів тепер може ознайомитися кожен українець.