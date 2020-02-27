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27 лютого 2020, четвер, 16:33 24
Верховна Рада і партії 2020-02-27T18:00:03+02:00
Українські Новини
Козак Гаврилюк тепер "живе як всі" і працює таксистом у Києві

Козак Гаврилюк тепер "живе як всі" і працює таксистом у Києві

Таня Войтюк
Київ, Народний фронт, Таксі, Гаврилюк Михайло
Михайло Гаврилюк працює у службі таксі
Михайло Гаврилюк працює у службі таксі

Колишнього народного депутата від фракції "Народний Фронт" Михайла Гаврилюка, який побудував у Карпатах великий будинок біля водоспаду і озера, днями помітили в одній з київських служб таксі, а сьогодні Михайло особисто підтвердив цю інформацію.

Про це повідомляє "КП".

Все почалося з того, що киянка Алла Желізняк опублікувала пост з фотографією водія, зовні дуже схожого на Михайла Гаврилюка.

"Викликала таксі. На водія звернула увагу, коли виходила з авто. Звати Михайло. Скажіть, що я помиляюся. Вживу ще більше схожий", - написала вона.

На одній з фотографій - народний депутат Михайло Гаврилюк, а на іншій - таксист Михайло.

Пост на FacebookПост на Facebook Алли Железняк

Після цього екс-депутат підтвердив цю інформацію.

"Так, я працюю таксистом. Зараз живу, як усі. Повернувся до звичного темпу життя і дуже радий цьому", - повідомив Гаврилюк.

Нагадаємо, з депутатством Гаврилюк не поспішав прощатися. На дострокових парламентських виборах 2019 року він спробував пройти на другий депутатський термін, балотуючись по одному з мажоритарних округів Київської області. Вибори програв з результатом 0,56% - за нього проголосувало 512 осіб. Після програшу жартував, що стане "диванним критиком".

"Тепер я займуся одним з найлегших справ. Так що посуньтесь, диванні критики, у вашому полку поповнення. Дивлячись на кількість україноненависників, які пройшли в Раду, розумію, що критикувати буде кого", - писав у липні 2019 року на своїй сторінці у "Фейсбук" Гаврилюк.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні 2016 у Гаврилюка народилася донька.

У березні 2019 Михайло Гаврилюк задекларував купівлю автомобіля Ssang Yong Rexton 2008 року випуску за 98 тис. гривень.

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