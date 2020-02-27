Через коронавірус у тих, хто їдуть з ОРДЛО в Україну, почали міряти температуру

Через епідемію коронавірусу, яка стрімко поширюється по всьому світу, в штабі Об'єднаних сил повідомили, що на лінії розмежування посилили контроль пропуску з метою недопущення поширення смертоносної пневмонії на підконтрольну Україні територію. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС.

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"Обов'язкова температурна перевірка буде проводитися у всіх контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі операції Об'єднаних сил. Прикордонники разом з медичними працівниками будуть перевіряти температуру у людей, які виїжджають з тимчасово окупованої території України. За результатами температурного скринінгу громадяни, які хворіють, будуть направлятися в заклади охорони здоров'я ", - йдеться в повідомленні.

Штаб ООС попросив громадян з розумінням поставитися до нововведень в контролі пропуску.

Як повідомляли Українські Новини, 26-річна українка в Італії захворіла на коронавірус. Зараз дівчина перебуває в інфекційному відділенні лікарні "Котуньо" в Неаполі, її стан не критичний.

у Чернівецькій області дві людини ізольовані з підозрою на коронавірус.