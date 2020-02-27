Одеса закупила 220 пар окулярів для захисту від коронавірусу

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради повідомив, що з метою забезпечення готовності закладів охорони здоров'я міста для надання медичної допомоги особам, у яких можуть бути виявлені ознаки інфікування коронавірусом COVID-19, були закуплені індивідуальні засоби захисту, вироби медичного призначення та дезінфікуючі засоби, в тому числі 220 пар захисних окулярів.

Про це йдеться у відповіді Одеського міськради на запит Українських Новин.

"Для міської клінічної інфекційної лікарні вже придбано: комплект одягу лікар-інфекціоніст №5 (закриті приміщення) - 70 штук, респіратор одноразовий, без клапану - 606 штук, респіратор багаторазовий - 420 штук, захисні окуляри - 220 штук", - вказано у відповіді.

Як повідомляли Українські Новини, одеські влади виділили 1,6 млн гривень на закупівлю необхідних препаратів і матеріалів від коронавіруса.