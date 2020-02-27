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27 лютого 2020, четвер, 14:29 16 Документ
Медицина 2020-02-27T14:36:24+02:00
Українські Новини
Одеса закупила 220 пар окулярів для захисту від коронавірусу

Одеса закупила 220 пар окулярів для захисту від коронавірусу

Павло Твердохліб
Коронавірус, Одеська міськрада, Закупівля
Медперсонал (ілюстрація). Фото: Сіньхуа
Медперсонал (ілюстрація). Фото: Сіньхуа

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради повідомив, що з метою забезпечення готовності закладів охорони здоров'я міста для надання медичної допомоги особам, у яких можуть бути виявлені ознаки інфікування коронавірусом COVID-19, були закуплені індивідуальні засоби захисту, вироби медичного призначення та дезінфікуючі засоби, в тому числі 220 пар захисних окулярів.

Про це йдеться у відповіді Одеського міськради на запит Українських Новин.

"Для міської клінічної інфекційної лікарні вже придбано: комплект одягу лікар-інфекціоніст №5 (закриті приміщення) - 70 штук, респіратор одноразовий, без клапану - 606 штук, респіратор багаторазовий - 420 штук, захисні окуляри - 220 штук", - вказано у відповіді.

Як повідомляли Українські Новини, одеські влади виділили 1,6 млн гривень на закупівлю необхідних препаратів і матеріалів від коронавіруса.

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