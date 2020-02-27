Депутат Папієв пропонує Раді звільнити Малюську через ігнорування рішення ЄСПЛ за законом про люстрацію

Депутат Верховної Ради Михайло Папієв (фракція "Опозиційна платформа – За життя") пропонує парламенту звільнити міністра юстиції Дениса Малюську через ігнорування рішення Європейського суду з прав людини за законом "Про очищення влади" (люстрація).

Про це йдеться в законопроекті №3129, зареєстрованому в Раді 26 лютого, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням на сайті партії "Опозиційна платформа – За життя", Папієв вважає, що Малюська повинен бути звільнений у тому числі через непрофесіоналізм.

"Коли міністр юстиції каже, що не має поняття, як змінити закон, щоб він відповідав Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод – він розписується у своєму повному службовому непрофесіоналізмі", - сказав він.

При цьому текст законопроекту на сайті Ради відсутній.

Як повідомляли Українські Новини, ЄСПЛ остаточно визнав український закон "Про люстрацію" таким, що порушує права людини.

Україна оскаржив рішення ЄСПЛ за законом про люстрацію.