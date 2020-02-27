Мінування Палацу спорту: правоохоронці перевіряють інформацію

Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування Палацу спорту в Києві.

Про це Українським Новинам повідомила прес-секретар Печерського управління поліції Оксана Тищенко.

"Правоохоронці та вибухотехніки направлені, проводиться перевірка", - сказала вона.

Інформація про евакуацію людей у поліції відсутня.

При цьому в Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що це неправдиве повідомлення про мінування, і підрозділи ДСНС не задіяли.

У четвер, 27 лютого, в Палаці Спорту на 11:00 був запланований DreamBIG Forum, на якому в числі спікерів були заявлені колишній Президент Леонід Кравчук, боксер Олександр Усик, підприємець Андрій Федорів.

Як повідомляли Українські Новини, 27 січня невідомий повідомляв про мінування Центрального залізничного вокзалу, але воно не підтвердилося.