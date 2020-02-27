Путін заперечує, що у нього є двійники

Російський президент Володимир Путін зізнався, що йому пропонували використовувати двійника заради його безпеки, але він відмовився. Про це Путін розповів в інтерв'ю агентству ТАРС.

За його словами, ідеї про залучення дублерів виникали на початку 2000-х років. Пропонувалося, щоб двійники Путіна заміщали його на заходах, які небезпечні для президента. Глава РФ зазначив, що відмовився від цієї ідеї хоча були важкі часи боротьби з тероризмом.

"Ні", - відповів Путіна на запитання журналіста, чи був у нього двійник.

Як повідомляли Українські Новини, президент Росії Володимир Путін в одному з інтерв'ю заявив, що не дивився серіал "Слуга народу" і сподівається домовитися з Президентом Володимиром Зеленським про мир і дружбу між Україною і Росією.