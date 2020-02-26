У Києві чоловік загинув під кабіною фури при спробі полагодити її

Сьогодні, 26 лютого, в Києві чоловіка при спробі відремонтувати фуру придавило кабіною фури. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що нещасний випадок стався в Голосіївському районі столиці за адресою вулиця Промислова, 1 близько 16:00.

Водій фури припаркувався на узбіччі, попередньо, щоб відремонтувати її. В результаті кабіна вантажного автомобіля придавила його. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Тіло чоловіка затисло під кабіною. Щоб розблокувати його, на місце викликали рятувальників. За яких обставин сталася пригода, на даний момент невідомо. На місці також працювали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група. Деталі того, що сталося, встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві на металобазі кран придавив молодого чоловіка.

Раніше в Дніпрі на чоловіка впала залізобетонна плита. Чоловік разом зі своїм знайомим робив у квартирі ремонт. У якийсь момент на нього впала частина міжкімнатної бетонної перегородки і притиснула йому ногу. Плита заблокувала вхідні двері в квартиру. Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту відкрили вхідні двері квартири і звільнили чоловіка з-під уламка стіни.