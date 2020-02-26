Кабмін дозволив усім приватним підприємствам займатися космічною діяльністю

Кабінет Міністрів зняв заборону на здійснення космічної діяльності приватними підприємствами. Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, дане рішення прийнято на виконання вимог закону україни "Про внесення змін до деяких законів України щодо державного регулювання космічної діяльності".

зокрема, передбачається, що відтепер суб'єкти господарювання приватної форми власності можуть отримати дозвіл на здійснення таких видів космічної діяльності: випробування (крім комп'ютерних) ракет-носіїв, у тому числі їх агрегатів і складових частин і космічних апаратів; запуск ракет-носіїв та/або космічних апаратів; управління космічними апаратами на навколоземній орбіті або в космічному просторі; повернення космічних апаратів та/або їх складових частин, що повертаються з навколоземної орбіти або космічного простору на Землю.

Приватні підприємства, які мають намір здійснювати космічну діяльність, повинні подати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері космічної діяльності, декларацію про здійснення господарської діяльності.

Така декларація є інструментом входження на ринок космічних технологій для суб'єктів космічної діяльності приватної форми власності.

Як повідомляли "Українські Новини", у жовтні 2019 року Верховна Рада дозволила космічну діяльність суб'єктам всіх форм власності.