С домов Киева пропали старинные статуи: в КГГА не в курсе, кто и куда их демонтировал

В Киеве с фасад домов сняли старинные статуи.Фото: facebook.com/camrador

В Киеве с фасад домов сняли старинные статуи.Фото: facebook.com/camrador

В Кеве на улицах Крещатик, Лысенко, Шелковичная и Костельная одновременно исчезли старинне статуи и вазы. Власти не в курсе, кто и зачем снял архитектурные декорации. Об этом на своей странице в Facebook написал краевед Сергей Широчин.

Фото:facebook.com/camrador

В частности, ученый отправил запрос КГГА, чтобы узнать, куда пропали демонтированные вазы и статуи. Однако в администрации ему ответили, что власти ничего не знают о настоящем местонахождении частей памяток архитектуры, снятых с фасадов домов.

Скриншот:facebook.com/camrador

"Информация про демонтаж элементов на вышеуказанных зданиях в структурных подразделениях Печерской районной в городе Киеве государственной администрации отсутствует", – ответила на запрос заместитель руководителя аппарата Печерской РГА Катерина Печерская.

Фото: facebook.com/camrador

В Печерской РГА отметили, что часть домов, информацию о которых запрашивал Широчин, находится в Шевченковском районе.

Однако, и в Шевченковском районе власти не в курсе событий.

Скриншот: facebook.com/camrador

Фото: facebook.com/camrador

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