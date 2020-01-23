С домов Киева пропали старинные статуи: в КГГА не в курсе, кто и куда их демонтировал

В Кеве на улицах Крещатик, Лысенко, Шелковичная и Костельная одновременно исчезли старинне статуи и вазы. Власти не в курсе, кто и зачем снял архитектурные декорации. Об этом на своей странице в Facebook написал краевед Сергей Широчин. Фото:facebook.com\/camrador В частности, ученый отправил запрос КГГА, чтобы узнать, куда пропали демонтированные вазы и статуи. Однако в администрации ему ответили, что власти ничего не знают о настоящем местонахождении частей памяток архитектуры, снятых с фасадов домов. Скриншот:facebook.com\/camrador "Информация про демонтаж элементов на вышеуказанных зданиях в структурных подразделениях Печерской районной в городе Киеве государственной администрации отсутствует", – ответила на запрос заместитель руководителя аппарата Печерской РГА Катерина Печерская. Фото: facebook.com\/camrador В Печерской РГА отметили, что часть домов, информацию о которых запрашивал Широчин, находится в Шевченковском районе. Однако, и в Шевченковском районе власти не в курсе событий. Скриншот: facebook.com\/camrador Фото: facebook.com\/camrador Как сообщали Українські Новини, в 2018 году в Одессе украли памятник коту-геймеру. Также в 2015 году, во Львове неизвестные украли скульптуру Бандеры.