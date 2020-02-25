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25 лютого 2020, вівторок, 18:55 7
Верховна Рада і партії 2020-02-25T18:58:56+02:00
Українські Новини
У Раді пропонують проводити засідання російською мовою

У Раді пропонують проводити засідання російською мовою

Елизавета Кесельман
Максим Бужанський, Олег Волошин, Закон про мову, Верховна Рада України
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада України. Фото: Facebook/Слуга народу

Депутати Верховної Ради Максим Бужанський (фракція "Слуга народу") і Олег Волошин (фракція "Опозиційна платформа – За життя") пропонують парламенту використовувати російську та інші мови національних меншин у ході парламентських слухань та пленарних засідань.

Про це йдеться в законопроекті №3084, зареєстрованому в Раді 18 лютого, передають Українські Новини.

зокрема, депутатам та іншим особам, на яких не поширюється дія закону "Про державну службу", на пленарних засіданнях, парламентських слуханнях, у роботі органів Ради пропонується використовувати для всіх видів виступів мови національних меншин.

Наголошується, що в такому разі при необхідності апарат Ради забезпечуватиме переклад з мов нацменшин України на держмову і навпаки.

Як повідомляли Українські Новини, 16 липня 2019 року в силу вступив закон про "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

16 січня Рада прийняла закон про повну загальну середню освіту, який включає 3 моделі імплементації мовних норм закону про освіту для національних меншин.

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