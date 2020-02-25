Шахраї намагалися продати посади житомирського і миколаївського губернаторів за кілька мільйонів

Офіс генерального прокурора спільно з Національною поліцією та Службою безпеки України затримали підозрюваних у шахрайському заволодінні 0,5 млн доларів і 350 тис. доларів за сприяння в призначенні на посади голів Миколаївської та Житомирської обласних державних адміністрацій.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

Наголошується, що підозрювані намагалися заволодіти коштами громадянина в сумі 1,65 млн доларів за нібито сприяння у призначенні його житомирським губернатором, але були затримані правоохоронцями під час передачі 0,5 млн доларів.

Можливість сприяння підозрювані аргументували своїми зв'язками з Президентом, прем'єр-міністром, а також головою Офісу Президента.

Також правоохоронці затримали підозрюваного під час отримання першої частини грошових коштів у сумі 350 тис. доларів, який мав намір заволодіти грошовими коштами громадянина у сумі 3,1 млн доларів за сприяння у призначенні його миколаївським губернатором через своїх знайомих нібито в Офісі Президента і Кабінеті Міністрів.

Згідно з повідомленням, правоохоронці проводять першочергові слідчі дії в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Богдан заявив, що "довірені особи" Зеленського вимагали $570 тис. за посаду в "Укроборонпромі".

Також в ресторані спіймали шахраїв, які за $20 тисяч обіцяли влаштувати начальником колонії.