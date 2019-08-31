Богдан заявил, что "доверенные лица" Зеленского требовали $570 тыс. за должность в "Укроборонпроме"

Правоохранители задержали двух мошенников, которые от имени Президента Владимира Зеленского требовали 570 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в "Укроборонпроме". Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Богдан на своей странице в Facebook\r\nТак, Богдан сообщил, что мошенники представились доверенными лицами Зеленского.\r\nПо словам Богдана, мошенники требовали деньги от бывшего сотрудника ГП "Укрспецэкспорт" за обещание решить вопрос о назначении его на руководящую должность в Государственный концерн "Укроборонпром".\r\nГлава Офиса Президента отметил, что группа, возможно, состояла из четырех человек, но задержали двух. Это произошло в сквере у фонтана в районе ул. Шелковичной у домов 10, 20\/8 в Киеве.\r\nЗадержание мошенников в Киеве. Фото: Андрей Богдан\/Фейсбук\r\n"Месяц разводили человека, он почувствовал, что мошенники, обратился с заявлением в СБУ, работали месяц, все киевские, представлялись один помощником главы офиса, другой руководителем департамента", - написал Богдан.\r\nТакже он добавил, что операцию проводили военная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины.\r\nОднако в пресс-службе ГПУ и СБУ пока об этом информации нет.\r\nКак сообщали Українські Новини, ГБР задержало запорожских СБУшников, которые требовали взятки у иностранцев.\r\nРанее в Запорожской области задержали еще 2 полицейских, которые вымогали взятки у торговцев металлоломом.