Богдан заявил, что "доверенные лица" Зеленского требовали $570 тыс. за должность в "Укроборонпроме"

Правоохранители задержали двух мошенников, которые от имени Президента Владимира Зеленского требовали 570 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в "Укроборонпроме". Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Богдан на своей странице в Facebook

Так, Богдан сообщил, что мошенники представились доверенными лицами Зеленского.

По словам Богдана, мошенники требовали деньги от бывшего сотрудника ГП "Укрспецэкспорт" за обещание решить вопрос о назначении его на руководящую должность в Государственный концерн "Укроборонпром".

Глава Офиса Президента отметил, что группа, возможно, состояла из четырех человек, но задержали двух. Это произошло в сквере у фонтана в районе ул. Шелковичной у домов 10, 20/8 в Киеве.

Задержание мошенников в Киеве. Фото: Андрей Богдан/Фейсбук

"Месяц разводили человека, он почувствовал, что мошенники, обратился с заявлением в СБУ, работали месяц, все киевские, представлялись один помощником главы офиса, другой руководителем департамента", - написал Богдан.

Также он добавил, что операцию проводили военная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины.

Однако в пресс-службе ГПУ и СБУ пока об этом информации нет.

Как сообщали Українські Новини, ГБР задержало запорожских СБУшников, которые требовали взятки у иностранцев.

Ранее в Запорожской области задержали еще 2 полицейских, которые вымогали взятки у торговцев металлоломом.