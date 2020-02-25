підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.15 26.6
˟
25 лютого 2020, вівторок, 14:20 25
Економіка 2020-02-25T14:23:19+02:00
Українські Новини
Зеленський запропонував Ахметову купити державні шахти

Зеленський запропонував Ахметову купити державні шахти

Григорий Яковенко
Державні шахти, Максим Тимченко, Володимир Зеленський, Приватизація державного майна, Рінат Ахметов
Рінат Ахметов, вугільна промисловість Фото: 24tv.ua
Рінат Ахметов, вугільна промисловість Фото: 24tv.ua

Президент Володимир Зеленський запропонував енергохолдингу ДТЕК приватизувати неприбуткові державні шахти.

Про це він повідомив в ході Всеукраїнської ради працівників вугільної галузі України, передають Українські Новини.

В ході заходу Зеленський звернувся до генерального директора енергохолдингу ДТЕК Максима Тимченка з пропозицією приватизувати збиткові вугільні держшахти.

"Якщо всі порівнюють стан ваших шахт і внесок ДТЕК в галузь, то у мене питання до вас: будете приватизувати неприбуткові шахти?", - сказав Зеленський.

У свою чергу Тимченко на це питання не відповів.

При цьому Зеленський додав, що у випадку, якщо Антимонопольний комітет (АМКУ) виступить проти приватизації Дтек держшахт, він поговорить з ними і вони будуть "за".

Також він підкреслив, що ДТЕК має допомогти державі знайти сильних у вугільній галузі партнерів, які могли б приватизувати шахти і вкладати гроші в їхню модернізацію.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Гончарук повідомив, що для погашення боргів із зарплат шахтарям виділили ще 163 млн гривень.

До цього Зеленський підписав закон про виділення 1,4 млрд гривень на зарплати військовослужбовцям та 1 млрд гривень – шахтарям у 2019 році.

Більше новин про: Державні шахти Максим Тимченко Володимир Зеленський Приватизація державного майна Рінат Ахметов

В Київ з "короновірусної" Італії прилетіло за день 635 громадян
На півдні Італії і у Флоренції зафіксували перший випадок зараження коронавірусом
Новини
Держприкордонслужба буде перевіряти температуру пасажирів на кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Польщею 16:20
Українці давно потребують доступної іпотеки, про яку заявив Гончарук, – Молчанов 16:17
Комедії українською, мелодрами російською: поліція відкрила справу проти продюсера "1+1" 16:15
У МОЗ Ірану зафіксували випадок коронавірусу 16:04
МОЗ рекомендує українцям не їздити до Італії через спалах коронавірусу 15:47
більше новин
Майбутні пенсіонери можуть залишитися без пенсії: як не втратити виплати і скільки можна отримати 06:05 Інфографіка
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
НБУ підвищив курс гривні в понеділок: скільки коштує валюта 06:00
МОЗ заборонив передавати продукти евакуйованим українцям у "Нові Санжари" 20:26
Американські інвестори, що вкладають мільярди в Гану, зацікавились Україною 11:31
більше новин
Майбутні пенсіонери можуть залишитися без пенсії: як не втратити виплати і скільки можна отримати 06:05 Інфографіка
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
Американські інвестори, що вкладають мільярди в Гану, зацікавились Україною 11:31
Скріншот: YouTube/ EuroNews
В Італії від коронавірусу померли вже троє: люди в паніці штурмують магазини і скуповують продукти 08:51
Апеляційний суд підтвердив відновлення Насирова на посаді голови ДФС 11:00
більше новин
У Хорватії і Австрії підтвердили перші випадки коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok