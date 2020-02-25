Зеленський запропонував Ахметову купити державні шахти

Президент Володимир Зеленський запропонував енергохолдингу ДТЕК приватизувати неприбуткові державні шахти.

Про це він повідомив в ході Всеукраїнської ради працівників вугільної галузі України, передають Українські Новини.

В ході заходу Зеленський звернувся до генерального директора енергохолдингу ДТЕК Максима Тимченка з пропозицією приватизувати збиткові вугільні держшахти.

"Якщо всі порівнюють стан ваших шахт і внесок ДТЕК в галузь, то у мене питання до вас: будете приватизувати неприбуткові шахти?", - сказав Зеленський.

У свою чергу Тимченко на це питання не відповів.

При цьому Зеленський додав, що у випадку, якщо Антимонопольний комітет (АМКУ) виступить проти приватизації Дтек держшахт, він поговорить з ними і вони будуть "за".

Також він підкреслив, що ДТЕК має допомогти державі знайти сильних у вугільній галузі партнерів, які могли б приватизувати шахти і вкладати гроші в їхню модернізацію.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Гончарук повідомив, що для погашення боргів із зарплат шахтарям виділили ще 163 млн гривень.

До цього Зеленський підписав закон про виділення 1,4 млрд гривень на зарплати військовослужбовцям та 1 млрд гривень – шахтарям у 2019 році.