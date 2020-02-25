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25 лютого 2020, вівторок, 14:11 27
Медицина 2020-02-25T15:53:55+02:00
Українські Новини
ВООЗ закликала світ готуватися до пандемії коронавірусу

ВООЗ закликала світ готуватися до пандемії коронавірусу

Павло Твердохліб
Тедрос Адханом Гебрейесус, ВООЗ, Всесвітня організація охорони здоров'я, Пандемія, Коронавирус
Коронавірус (2019-nCoV) Фото: ВООЗ
Коронавірус (2019-nCoV) Фото: ВООЗ

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив про те, що світове співтовариство має бути готове до можливої пандемії коронавірусу. Про це керівник ВООЗ повідомив під час спеціальної заяви для преси.

За словами Гебрейесуса, зараз немає "універсального підходу до боротьби з коронавірусом. Використання слова "пандемічний" зараз суперечить фактам, але ситуація повинна вселяти жах".

"Ми маємо зосередитися на стримуванні і при цьому робити все, що можемо, щоб підготуватися до потенційної пандемії", - зазначив Тедрос Адханом Гебрейесус.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з останніми даними, на ранок 25 лютого число заражених новим коронавірусом збільшилася майже на 2 тисячі осіб за добу і наблизилося до 80 тис. Більше 2,6 тис. хворих загинули.

В Національній комісії з охорони здоров'я Китаю повідомляють про 77 658 підтверджених випадків захворювання.

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