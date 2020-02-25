Рейтинг "Голосу" впав до 0, 5%

Якби парламентські вибори проходили в лютому, то у Верховну Раду партія "Голос" не пройшла б.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 8-18 лютого, передають Українські Новини.

Згідно зі свіжим опитуванням, рейтинг популярності партії "Голос" в лютому 2020 року складає 0,5 %.

Соцопитування КМІС

Опитування проходило з 8 по 18 лютого 2020 року. Методом особистого інтерв'ю було опитано 2038 респондентів від 18 років, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим та окупованих територій Донецької і Луганської областей).

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%; 2,8% – для показників близьких до 25%; 2% – для показників близьких до 10%, 1,4% – для показників близьких до 5%.

Як повідомляли Українські Новини, за результатами опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень "Социс" (Socis) за партію "Голос" проголосували б 2,2% визначилися з вибором респондентів. З таким рейтингом популярності "Голос" гарантовано не зможе подолати 5-відсотковий виборчий бар'єр і пройти до Верховної Ради України на парламентських виборах.