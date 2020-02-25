Кличко призначив своїм заступником скандального голову "Київавтодору" Густелева

Мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко звільнив Олександра Густелева з посади директора комунальної корпорації "Київавтодор" і призначив його заступником голови КМДА.

Про це йдеться в розпорядженнях №99 і №98 від 21 лютого, передають Українські Новини.

Густелев приступив до виконання обов'язків у вівторок в порядку переведення з "Київавтодору", який він очолював з квітня 2015 року.

Згідно з розпорядженням №98, виконуючим обов'язки директора "Київавтодору" призначений перший заступник цього підприємства Володимир Гузема.

Нагадаємо, що Олександр Густелев раніше неодноразово ставав фігурантом корупційних скандалів разом зі своїм колишнім заступником, а нині - головою Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Валентином Осиповим. Кияни вважають, що саме Густелев в першу чергу винен у жахливому стані київських доріг і мостів.

Раніше ЗМІ також повідомляли про близьку дружбу Олександра Густелева і Віталія Кличка.

За їхньою інформацією, є і ще одна, менш відома причина того, що скандальний глава "Київавтодору" досі не притягнутий до відповідальності - у нього роман з заступником міністра інфраструктури Владислава Криклія - Наталією Форсюк.