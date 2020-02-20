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20 февраля 2020, четверг, 19:28 766 Документ
Кабмин 2020-02-20T19:29:36+02:00
Українські Новини
Кабмин разрешил Кличко назначить своим заместителем коррупционера Густелева, – СМИ

Кабмин разрешил Кличко назначить своим заместителем коррупционера Густелева, – СМИ

Павел Твердохлиб
Алексей Гончарук, Кабинет Министров Украины, Виталий Кличко, КГГА, Киевавтодор, Александр Густелев
Александр Густелев. Фото: politeka.net
Александр Густелев. Фото: politeka.net

Кабинет Министров Украины разрешил председателю Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталию Кличко назначить своим заместителем уличенного в коррупции руководителя коммунальной корпорации "Киевавтодор" Александра Густелева.

Об этом говорится на веб-сайте телевизионного канала NewsOne.

"Уважаемый Виталий Владимирович! Кабинет Министров Украины рассмотрел и согласовал ваше предложение относительно назначения Густелева Александра Александровича заместителем председателя Киевской городской государственной администрации", - сказано в официальном документе, за подписью премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Напомним, что Александр Густелев ранее неоднократно становился фигурантом коррупционных скандалов вместе со своим бывшим заместителем, а сейчас - главой Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентином Осиповым. Киевляне считают, что именно Густелев в первую очередь виноват в ужасном состоянии киевских дорог и мостов. Уже после назначения Осипова киевляне на нескольких акциях у зданий КГГА и Офиса Президента высказали свой протест против разгула коррупции в столичной администрации.

После отсутствия реакции на их требования со стороны Кличко, активисты потребовали от Президента Украины Владимира Зеленского уволить его с должности председателя КГГА.

Кроме того, на официальном веб-сайте Президента Украины была зарегистрирована электронная петиция с аналогичными требованиями. В свою очередь известные блогеры и эксперты-политологи поддержали требования киевлян, отметив, что если новая власть будет назначать и согласовывать на должности коррупционеров, находящихся под следствием, то скоро народ "укажет на дверь" и этой власти.

Ранее СМИ также сообщали о близкой дружбе Александра Густелева и Виталия Кличко. "Они вместе отдыхают, вместе катаются на мотоциклах, вместе ходят в баню. Кроме того, Густелев - один из главных "кошельков" Кличко. Именно потому столичный мэр постоянно отмазывает главу "Киевавтодора" от обвинений в коррупции и уголовного преследования. Даже после скандала с Шулявским мостом, на котором Александр Густелев со скандальным экс-главой "Укрбуда" Максимом Микитасем украли миллионы", - писали СМИ.

По их информации, есть и еще одна, менее известная причина того, что скандальный глава "Киевавтодора" до сих пор не привлечен к ответственности - у него роман с заместителем министра инфраструктуры Владислава Криклия - Натальей Форсюк.

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