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25 лютого 2020, вівторок, 06:18 14 Інфографіка
Суспільство 2020-02-25T07:30:01+02:00
Українські Новини
Партія Вакарчука не потрапляє до парламенту, – рейтинг Центру Разумкова

Партія Вакарчука не потрапляє до парламенту, – рейтинг Центру Разумкова

Ірина Дорофейчук
Центр Разумкова, соцопитування, Парламентські вибори, Голос, Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук. Фото: прес-служба
Святослав Вакарчук. Фото: прес-служба

Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова (Центр Разумкова) повідомив, що за результатами соціологічного опитування політична партія "Голос", що набрала на минулих парламентських виборах 5,8%, та яку очолює народний депутат В'ячеслав Вакарчук, не в змозі подолати 5-відсотковий виборчий бар'єр та не потрапляє до Верховної Ради України.

Про це свідчать результати опитування, що було проведене з 13 по 17 лютого 2020 року.

Рейтинг популярності партії "Голос" в лютому 2020 року становить 3,2%, що навіть краще, ніж в січні поточного року (2,5%).

У той же час громадяни України визначилися зі ставленням до партії "Голос" та в більшості висловили їй недовіру. Якщо у вересні 2019 року 27,8% респондентів вважали, що роботу партії ще "рано оцінювати", то зараз таких лише 8,1%.

В цілому негативно та скоріше негативно в лютому 2020 року оцінюють 55,9% (31,5% + 24,4%) проти 34,7% у вересні 2019 року, а позитивно - 19,3% (17,9% + 1,4%) проти 23,1% у вересні.

Самому Вакарчуку, згідно з результатами опитування Центру Разумкова, не довіряють 61,8% опитаних (33% "зовсім не довіряють" + 28,8% "скоріше не довіряють"), довіряють - 28,3% респондентів (3,9% "повністю довіряють" + 24,4% "скоріше довіряють"). А баланс довіри/недовіри становить - 33,5%.

Разом з тим, зріс рівень негативізму й в оцінці діяльності інших депутатських фракцій і груп. Так, частка тих, хто негативно оцінює діяльність фракції "Європейська солідарність", порівняно з вереснем 2019 року зросла з 58,5% до 70%, фракції "Опозиційна платформа - За життя" - з 54% до 65%, фракції "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" - з 44% до 62%, фракції "Голос" - з 35% до 56%, депутатської групи "За майбутнє" - з 28% до 41,5%.

Як повідомляли Українські Новини, за результатами опитування Центру соціальних та маркетингових досліджень "Социс" (Socis) за партію "Голос" проголосували б 2,2% тих, визначився з вибором. З таким рейтингом популярності "Голос" гарантовано не зможе подолати 5-відсотковий виборчий бар'єр та пройти до Верховної Ради України на парламентських виборах.

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