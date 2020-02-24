Президент вважає "маржу Холодова" антиконституційною

На офіційному сайті Верховної Ради України оприлюднено пропозиції Президента України щодо закону №1049 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", на який глава держави наклав вето наприкінці минулого тижня і повернув до парламенту.

Як і передбачалося раніше, основна критика закону з боку Президента України стосувалася пункту 2 розділу ІІ "Прикінцевих і перехідних положень" закону.

Нагадаємо, даний пункт з’явився у законопроекті №1049 лише за день до його прийняття. 3 жовтня 2019 р., народні депутати – члени Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики внесли зміни, які абсолютно не стосуються теми законопроекту, але запроваджують фіксовану маржу торговельної націнки для оптових (7%) і роздрібних (13%) компаній, які здійснюють продаж сигарет.

Ця поправка стала відомою як "маржа Холодова" - саме заступника голови Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової і митної політики Андрія Холодова ЗМІ називають основним бенефіціаром згаданої поправки.

Адже, за даними розслідування програми "Схеми", саме він контролює велику мережу роздрібного продажу тютюнових виробів.

Пізніше, за матеріалами розслідування, Національне антикорупційне бюро відкрило провадження щодо депутата Холодова за підозрою у зловживанні владою і службовим становищем.

Прийняття парламентом "маржі Холодова" змусило компанію "Брітіш Амерікан Тобакко Україна" зупинити у листопаді 2019 р. виробництво на її тютюновій фабриці в Прилуках і відкликати 25 млн. акцизних марок на 505 млн. грн. Інший великий виробник "Джі Ті Ай Україна" відкликав акцизні марки на 350 млн. грн. А в компанії "Філіп Морріс Україна" заявили, що змушені скоротити виробництво сигарет на третину через скандальну поправку.

Загалом втрати держбюджету у листопаді-грудні 2019 р. від "поправки Холодова" оцінюються експертами в 2,5 млрд. грн.

У своїх пропозиціях до закону Президент України звертає увагу, що "поправка Холодова" не узгоджується із Господарським кодексом України, із законом "Про ціни і ціноутворення".

Більше того, ця поправка по суті є втручанням народних депутатів у повноваження уряду, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, які мають певні повноваження в сфері державного регулювання цін.

- Запропоновані п. 2 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" закону не відповідають Конституції України, Господарському кодексу, Закону "Про ціни і ціноутворення", а відтак не можуть бути підтримані. Тому пропоную п. 2 розділу ІІ Закону виключити – сказано у пропозиціях Президента України до закону №1049.

Нагадаємо, Президент був змушений вдруге втрутитися в ситуацію навколо тютюнової кризи. Ще в листопаді 2019 р. він провів зустріч із найбільшими тютюновими виробниками країни (вони ж входять і до ТОП-10 платників податків України) та ініціював Меморандум про взаєморозуміння щодо прозорого і передбаченого регулювання розвитку тютюнової промисловості.

Проти законопроекту виступили також Міністерство фінансів України, Державна регуляторна служба, а також провідні бізнес-асоціації та асоціації іноземних інвесторів в Україні.

Зокрема, Європейська Бізнес Асоціація зверталася до Президента України із проханням не підписувати законопроект №1049. В ЕВА були "неприємно вражені практикою "маскування" важливих рішень шляхом включення їх до законопроектів з абсолютно інших питань".