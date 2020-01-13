"Маржа Холодова" завдала бюджету України збитків на 2,5 мільярда гривень, - ЗМІ

Правка №8 до законопроекту №1049 про "Внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" завдала державному бюджету України збитків на 2,5 млрд грн. Про це свідчить аналіз розрахункових і фактичних надходжень державної служби статистики, податкової та казначейства, інформує портал kp.ua.

"Акцизні надходження з сигарет зменшилися на загальну суму в 2,5 млрд гривень в жовтні-листопаді 2019 року", - говориться в замітці.

У жовтні Верховною Радою України був прийнятий законопроект №1049 з правкою №8, згідно з якою збільшується маржа заробітку для оптових і роздрібних продавців тютюнових виробів. Активно підтримував цю поправку заступник глави фінансового комітету Андрій Холодов. Виробники сигарет заявляли, що через поправки припинять виробництво. Зокрема, компанія "Бритіш Америкен Тобакко" навіть зупинила фабрику в Прилуках - одного з трьох найбільших платників податків України (про це свідчать дані Фіскальної служби). Тоді гендиректор "В.А.Т.-Прилуки" Артем Скрипка заявив, що вищезгадана поправка робить виробництво сигарет нерентабельним, повідомляє Е-правда.

У свою чергу, ПрАТ "Філіп Морріс Україна", яка входить в топ-5 найбільших платників податків країни, була змушена знизити обсяги виробництва в листопаді

Законопроект за підсумком не був підписаний президентом, а в грудні 2019 з'явилася інформація про зв'язки нардепа з роздрібним тютюновим бізнесом. У Національному акнтикоррупціойному бюро (НАБУ) було відкрито кримінальне впровадження проти Андрія Холодова за фактом можливого скоєння кримінального злочину (закінченого замаху на вчинення злочину у вигляді зловживання владою або службовим становищем).