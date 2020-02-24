підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
24 лютого 2020, понеділок, 13:07 11
Політика світу 2020-02-24T13:15:42+02:00
Українські Новини
94-річний прем'єр Малайзії подав у відставку після 40 років правління

94-річний прем'єр Малайзії подав у відставку після 40 років правління

Елизавета Кесельман
Малайзія, прем'єр-мінсітр Малайзії, Мохамед Махатхір
Прем'єр-міністр Малайзії Мохамад Махатхир.Фото:uk.wikipedia.org
Прем'єр-міністр Малайзії Мохамад Махатхир.Фото:uk.wikipedia.org

Прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад подав королю свою заяву про відставку. У 94 роки він був старшим головою уряду в світі. Про це повідомляє BBC.

Офіс прем'єра повідомив лише про те, що Мохамед подав про відставку, без подробиць.

Поки невідомо, чи будуть оголошувати нові вибори, призначать наступника.

Мохамед спочатку був прем'єр-міністром Малайзії з 1981 по 2003 рік. Потім він пішов у відставку і повернувся в 2018 році. Тоді Мохамед переміг тодішнього прем'єра Наджиб Тун Разак, якого пов'язували з корупційним скандалом з урядового фонду.

Як пише видання, Мохамед погодився передати владу своєму колишньому заступнику Анвару Ібрагіму. Відзначається, що в 1998 році Мохамед визволив Ібрагіма, після чого його посадили за звинувачення в корупції.

Як повідомляли Українські Новини, раніше наймолодшим прем'єр-міністром в світі стала жінка. 34-річна Санна Марін очолила кабінет міністрів Фінляндії після відходу у відставку лідера Соціал-демократичної партії (СДП) Антті Рінне, який покинув цей пост на тлі скандалу навколо страйку працівників пошти Фінляндії.

Більше новин про: Малайзія прем'єр-мінсітр Малайзії Мохамед Махатхір

Вартість візитів Зеленського за кордон підвищиться в 2 рази в 2020
Рейси в Мілан і Венецію виконуються згідно з розкладом, - МАУ
Новини
Рейси в Мілан і Венецію виконуються згідно з розкладом, - МАУ 13:44
Робота Мінюсту найближчим часом може бути заблокована та дискредитована, – ЗМІ 13:28
Гривня здешевшала: НБУ знизив офіційний курс нацвалюти 13:15
94-річний прем'єр Малайзії подав у відставку після 40 років правління 13:07
Підозрюють коронавірус: у Кракові госпіталізували хворого з симптомами смертельної хвороби 12:46
більше новин
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, виявилась гастроентерологія, - МОЗ 12:45
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
Скріншот: YouTube/ EuroNews
В Італії від коронавірусу померли вже троє: люди в паніці штурмують магазини і скуповують продукти 08:51
Американські інвестори, що вкладають мільярди в Гану, зацікавились Україною 11:31
Майбутні пенсіонери можуть залишитися без пенсії: як не втратити виплати і скільки можна отримати 06:05 Інфографіка
більше новин
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, виявилась гастроентерологія, - МОЗ 12:45
Американські інвестори, що вкладають мільярди в Гану, зацікавились Україною 11:31
Майбутні пенсіонери можуть залишитися без пенсії: як не втратити виплати і скільки можна отримати 06:05 Інфографіка
Апеляційний суд підтвердив відновлення Насирова на посаді голови ДФС 11:00
більше новин
В Італії від коронавірусу померли вже троє: люди в паніці штурмують магазини і скуповують продукти
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok