94-річний прем'єр Малайзії подав у відставку після 40 років правління

Прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад подав королю свою заяву про відставку. У 94 роки він був старшим головою уряду в світі. Про це повідомляє BBC.

Офіс прем'єра повідомив лише про те, що Мохамед подав про відставку, без подробиць.

Поки невідомо, чи будуть оголошувати нові вибори, призначать наступника.

Мохамед спочатку був прем'єр-міністром Малайзії з 1981 по 2003 рік. Потім він пішов у відставку і повернувся в 2018 році. Тоді Мохамед переміг тодішнього прем'єра Наджиб Тун Разак, якого пов'язували з корупційним скандалом з урядового фонду.

Як пише видання, Мохамед погодився передати владу своєму колишньому заступнику Анвару Ібрагіму. Відзначається, що в 1998 році Мохамед визволив Ібрагіма, після чого його посадили за звинувачення в корупції.

Як повідомляли Українські Новини, раніше наймолодшим прем'єр-міністром в світі стала жінка. 34-річна Санна Марін очолила кабінет міністрів Фінляндії після відходу у відставку лідера Соціал-демократичної партії (СДП) Антті Рінне, який покинув цей пост на тлі скандалу навколо страйку працівників пошти Фінляндії.