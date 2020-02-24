Американські інвестори, що вкладають мільярди в Гану, зацікавились Україною

Американський інвестор з Нью-Йорка пророкує українському ринку нерухомості значне зростання та прямі іноземні інвестиції. Але станеться лише за умови реформування системи правосуддя та налагодження державно-приватного партнерства, вважає директор інвестиційної компанії Investigroup LLC Кізіто Овузу.

Критики та політики часто закидають, що Україна розвивається на рівні африканських держав. Але чи може Африка слугувати лише негативним прикладом?

Візьмемо за приклада Гану, яка попри значно менше населення залучає в рази більше прямих іноземних інвестицій. Допомагають у цьому активне державно-приватне партнерство і підтримка вихідців з Гани у західних країнах.

Одним з яскравих прикладів стало залучення урядом Гани інвестиційної компанії Investigroup LLC з Нью-Йорка, яку очолює Кізіто Овузу, з річним доходом більше 100 000 доларів. Завдяки його старанням, Investigroup запровадила партнерство з підрядниками і інвестиційними групами, такими як група компаній MFAR і GALFAR (дорожньо-будівельна фірма), щоб інвестувати близько 10 мільярдів доларів для проекту протягом 10 років.

Мета програми — надати Гані сучасну всесезонну дорожню мережу. Цю програму підтримує уряд країни за допомогою політики державно-приватного партнерства.

Серед привабливих інвестиційних напрямків в Україні Кізіто Овузу виділив нерухомість. Він зазначає, що ця індустрія в Україні активно розвивається і він сам зацікавлений у неї інвестувати:

“Наразі нерухомість є пріоритетним напрямком для інвестицій в Україну, оскільки американці хотіли б ґрунтовніше дослідити цю сферу та інвестувати. Для того, щоби потік американських інвесторів хлинув в Україну потрібно реформувати законодавство та забезпечити захист інвесторів”.

Також Кізіто відзначив привабливість ринку нерухомості та будівельної галузі України в розрізі державно-приватного партнерства. Як варіант такої співпраці, можна взяти за основу ганський досвід, коли компанія Овузу взяла участь у фінансуванні будівництва одного мільйона доступних будинків в Гані - за підтримки уряду країни та приватних інвесторів.

Зокрема, Овузу у своєму Твітері зазначає: “Щодо інвестицій у нерухомість в Україні, рекомендується імплементація політики державно-приватного партнерства щоби залучити американських інвесторів ”.

Однак в Україні, на жаль, поки немає успішних прикладів державно-приватного партнерства, які б могли стати сигналом для закордонних інвесторів, що в Україну вигідно інвестувати. Тому Кізіто Овузу інвестує в свою рідну та зрозумілу країну, і байдуже що це Африка, а Україна натомість потенційно значно прибутковіша.

Все вирішують чіткі дії уряду та українські інвестори з-за кордону, якщо вони повірять, що інвестувати в рідну країну нарешті безпечно.

Зазначається, Кізіто Овузу, нар. 9 квітня 1976 р. в Гані. Як католик, він жив у будинку католицької місії до 16 років. У 27 років він вступив у Hawaii Pacific University на здобуття ступеню МВА. також отримав ступінь доктора бізнес-адміністрування в Університеті Фініксу, США (2014).

Очолює Investigroup LLC у Нью-Йорку.

Співорганізував міжнародну культурну подію разом із United Nations Commutech Group в липні 2015 року в штаб-квартирі ООН. Учасник Ротарі Клубу.