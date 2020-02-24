25.02.20 12:00 Прес-конференція: "Проблемні аспекти легалізації грального бізнесу в Україні?"

25 лютого 2020 року о 12:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція: "Проблемні аспекти легалізації грального бізнесу в Україні?" Під час прес-конференції обговорюватимуться наступні теми: Параліч Парламенту: чому легалізація грального бізнесу заблокована. Бюджет 2020 та легалізація грального бізнесу. Податковий компроміс: як оцінити і адмініструвати надходження до бюджету. Високі ризики тінізації майбутнього грального ринку України. Спікери: Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник; Микола Мельник, директор аналітичної групи "Левіафан"; Володимир Воля, політичний експерт; Віктор Скаршевський, економічний експерт; Петро Олещук, доктор політичних наук. Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal Адреса прес-центру:ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх