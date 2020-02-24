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  • 25.02.20 12:00 Прес-конференція: "Проблемні аспекти легалізації грального бізнесу в Україні?"
24 лютого 2020, понеділок, 09:32 8
Прес-центр 2020-02-24T09:41:38+02:00
Українські Новини
25.02.20 12:00 Прес-конференція: "Проблемні аспекти легалізації грального бізнесу в Україні?"

25.02.20 12:00 Прес-конференція: "Проблемні аспекти легалізації грального бізнесу в Україні?"

Алина Заика

25 лютого 2020 року о 12:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція: "Проблемні аспекти легалізації грального бізнесу в Україні?"

Під час прес-конференції обговорюватимуться наступні теми:

  • Параліч Парламенту: чому легалізація грального бізнесу заблокована.
  • Бюджет 2020 та легалізація грального бізнесу.
  • Податковий компроміс: як оцінити і адмініструвати надходження до бюджету.
  • Високі ризики тінізації майбутнього грального ринку України.

Спікери:

  • Антон Кучухідзе, політолог-міжнародник;
  • Микола Мельник, директор аналітичної групи "Левіафан";
  • Володимир Воля, політичний експерт;
  • Віктор Скаршевський, економічний експерт;
  • Петро Олещук, доктор політичних наук.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адреса прес-центру:ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх
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