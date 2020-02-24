Крижаний дощ, пориви вітру та хуртовини: на Україну обрушиться циклон

У понеділок, 24 лютого, в Україні погіршиться погода – на країну йде циклон із заходу. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Пориви вітру 17-22 м / с, вночі на Правобережжі, вдень в Україні місцями 25-28 м / с. Часом дощ і мокрий сніг (вночі в західних, північних областях, вдень на Лівобережжі значні опади)", – йдеться в повідомленні.

Незважаючи на ускладнення погодних умов, в країні буде переважати плюсова температура -0-5 ° тепла. На півдні та Закарпатті буде ще тепліше – 4-9 градусів тепла.

Найбільше негода вируватиме в Карпатах. Тут очікуються сніг і завірюхи. Пориви вітру тут будуть досягати 25-30 м / с, місцями 40 м / с. Крім того, в Карпатах вдарять морози – 1-6 градусів морозу, на дорогах буде панувати ожеледиця.

Крім того, Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку сходження лавин у Карпатах. Про це повідомили в прес-центрі Держнс.

"За даними Укргідрометцентру, 24 лютого у горах Івано-Франківської області і високогір'ї Закарпатської області очікується значне сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться в повідомленні.

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