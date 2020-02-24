підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
ONLINE
24.02.20 11:00 Круглый стол: "Станет ли 2020-й годом кредитования экономики?"

24 лютого 2020, понеділок, 08:15 43
Суспільство 2020-02-24T11:00:03+02:00
Українські Новини
Крижаний дощ, пориви вітру та хуртовини: на Україну обрушиться циклон

Крижаний дощ, пориви вітру та хуртовини: на Україну обрушиться циклон

Надежда Комендантова
Прогноз погоди, погода в Україні, погода в Києві, погода в Карпатах, штормове попередження, Прогноз, Погода
Снігопад в Одесі. Фото: dumskaya.net
Снігопад в Одесі. Фото: dumskaya.net

У понеділок, 24 лютого, в Україні погіршиться погода – на країну йде циклон із заходу. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Пориви вітру 17-22 м / с, вночі на Правобережжі, вдень в Україні місцями 25-28 м / с. Часом дощ і мокрий сніг (вночі в західних, північних областях, вдень на Лівобережжі значні опади)", – йдеться в повідомленні.

Незважаючи на ускладнення погодних умов, в країні буде переважати плюсова температура -0-5 ° тепла. На півдні та Закарпатті буде ще тепліше – 4-9 градусів тепла.

Найбільше негода вируватиме в Карпатах. Тут очікуються сніг і завірюхи. Пориви вітру тут будуть досягати 25-30 м / с, місцями 40 м / с. Крім того, в Карпатах вдарять морози – 1-6 градусів морозу, на дорогах буде панувати ожеледиця.

Крім того, Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку сходження лавин у Карпатах. Про це повідомили в прес-центрі Держнс.

"За даними Укргідрометцентру, 24 лютого у горах Івано-Франківської області і високогір'ї Закарпатської області очікується значне сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо в Україну йдуть потужні циклони Xanthippe і Yulia: синоптик порадила берегти здоров'я.

Більше новин про: Прогноз погоди погода в Україні погода в Києві погода в Карпатах штормове попередження Прогноз Погода

Сьогодні розпочинається Колодій, а буддисти святку...
Шквальні вітри в Україні: правила безпеки при штор...
Україну накриють дощі та пориви вітру до 40 м/с: с...
Йдуть снігопади із сильними поривами вітру: в неді...
Рейси з зони ризику поширення коронавірусу будуть перевірятися додатково, - Гончарук
НБУ підвищив курс гривні в понеділок: скільки коштує валюта
Новини
Апеляційний суд підтвердив відновлення Насирова на посаді голови ДФС 11:00
Курс рубля не змінився в обмінниках Києва після вихідних 10:46
Депутати збирають круглий стіл, щоб змінити мовний закон, - Ткаченко 10:40
У 2 житлових комплексах "Укрбуду" відновилося будівництво 10:37
Акції МХП почали падіння і за минулий тиждень впали на 2,4% 10:14
більше новин
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, виявилась гастроентерологія, - МОЗ 12:45
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
ЗМІ ілюструють перебування Скалецької у Нових Санжарах старим фото з Рівного, - працівник ОДА 10:08
Посол Нідерландів відвідав музей Євро-2012 у готелі Ярославського 09:53
Шквальні вітри в Україні: правила безпеки при штормовій погоді 11:55
більше новин
Гончарук припускає виявлення коронавірусу у громадян, які повертаються з Європи в Україну 21:45
У Нових Санжарах захворіла евакуйована з Уханя іноземка, виявилась гастроентерологія, - МОЗ 12:45
Через ситуацію з евакуацією з Уханя тернопільський губернатор йде у відставку 15:24
На півночі Італії через спалах коронвірусу обмежили пересування у п'яти регіонах 11:00
МОЗ заборонив передавати продукти евакуйованим українцям у "Нові Санжари" 20:26
більше новин
В Італії від коронавирусу померли вже троє: люди в паніці штурмують магазини і скуповують продукти
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok