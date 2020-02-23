В українців з поїзда "Київ - Москва" не знайшли коронавірус: їх відпустили з карантину

Громадян України, які їхали у потязі "Київ-Москва" з жінкою, у якої підозрювали коронавірус, обстежили в лікарні Брянська. Ні в кого з них ознак захворювання не виявлено, тому всіх 11 осіб відпустили додому. Про це повідомляється на урядовому порталі.

Дослідження зразків, узятих у громадянки Китаю, яка 20-21 лютого подорожувала потягом Київ-Москва, показали, що вона не інфікована новим коронавірусом. Інформацію про це Центр громадського здоров'я України отримав від Національного координатора Міжнародних медико-санітарних правил РФ по міжнародних каналах. 11 українців і два провідники, які їхали в тому ж вагоні, також не інфіковані.

Всіх госпіталізованих українців випустили з лікарні. Відчеплений вагон з пасажирами вночі 22 лютого відправили в Київ.

"22 лютого поїзд 5/6 Київ-Москва повним складом прибув на вокзал Київ-Пасажирський, включаючи 11 вагон, який був відчеплений на станції Брянськ-Орловський для проведення медогляду пасажирів", - повідомили в Мінінфраструктури.

Як повідомляли Українські Новини, з потягу "Київ - Москва" зняли китаянку з підозрою на коронавірус: "Укрзалізниця" перевіряє інформацію.